2+1 τροπολογίες από το ΠΑΣΟΚ για την ΕΥΠ και την ΑΔΑΕ Ζητά την επαναφορά διατάξεων για άρση του απορρήτου προκειμένου η ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες για τους λόγους παρακολούθησής τους από την ΕΥΠ Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ και της ΑΔΑΕ προτείνει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με τρεις τροπολογίες που κατέθεσε στη Βουλή. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με τους βουλευτές που υπογράφουν τις τροπολογίες, Ευαγγελία Λιακούλη, Δημήτρη Μπιάγκη και Γιώργο Μουλκιώτη στοχεύουν στην επαναφορά συνθηκών διαφάνειας και λογοδοσίας. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν: – Την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος υπαγωγής της ΕΥΠ στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ η ρύθμιση στοχεύει «στην αποκατάσταση του κύρους της ΕΥΠ, καθώς αποκόπτεται η σχέση της με τον στενό πυρήνα του επιτελικού κράτους και αφετέρου καθίσταται πολύ πιο συγκεκριμένη η υπουργική ευθύνη, μετά και την καταχρηστική επίκληση της «αντικειμενικής ευθύνης» από μετακλητούς υπαλλήλους του πρωθυπουργικού γραφείου». – Την επαναφορά ρυθμίσεων που σύμφωνα με το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη αποκαθιστούν το καθεστώς διαφάνεις καθώς προβλέπουν ότι οι διατάξεις που επιβάλλει την άρση του απορρήτου οφείλουν να περιέχουν τα εξής στοιχεία: α) το όργανο που διατάσσει την άρση, β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την επιβολή της άρσης, γ) τον σκοπό της επιβολής της άρσης δ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση, ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης, στ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης, ζ) το όνομα του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της άρσης και τη διεύθυνση διαμονής τους, εφόσον είναι γνωστή, η) την αιτιολογία επιβολής της άρσης. – Την επαναφορά διατάξεων για άρση του απορρήτου προκειμένου η ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες για τους λόγους παρακολούθησής τους από την ΕΥΠ. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμοί, εμπόριο ναρκωτικών και ληστείες: Η εγκληματική δράση των 22 συλληφθέντων της Πολυτεχνειούπολης Βασίλης Καραμητσάνης: Ο άρχοντας του animation Διπλό «ράπισμα» Αθήνας και Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον Ερντογάν – Στο στόχαστρο των Τούρκων και οι ΗΠΑ Best of Network 28.09.2022, 21:31 28.09.2022, 12:26 28.09.2022, 10:53 29.09.2022, 09:21 29.09.2022, 09:22 28.09.2022, 10:30

