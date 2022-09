Athens Democracy Forum – Φον ντερ Λάιεν κατά Πούτιν: Μας γυρνά πίσω σε σκοτεινές εποχές

Μνημονεύοντας τις δημοκρατικές αξίες που κληροδότησε η αρχαία Ελλάδα στον σύγχρονο κόσμο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – μιλώντας στο Athens Democracy Forum – εστίασε στην ανάγκη στήριξης του ουκρανικού λαού, κατέστησε αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα αυτοδιάθεσης κάθε έθνους ενώ καταδίκασε τις ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν που συνιστούν «πισωγύρισμα σε σκοτεινές εποχές της ιστορίας». «Η επιθεση του Πουτιν αποτελεί προσπαθεια ανατροπής της ιστορίας και πισωγυρίσματος» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν για να επισημάνει ότι η ιστορία της Δημοκρατίας δεν είναι γραμμική. Με νόημα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι οι «Ελλήνες πολέμησαν για την ελευθερία τους και μια Δημοκρατία πολεμά για την κυριαρχία της. Η Δημοκρατία θα νικήσει και πάλι». Επισήμανε, όμως, ότι οι «τραγωδίες επαναλαμβάνονται» και ότι πολλοί Ευρωπαίοι «υποτιμούν τις διαστάσεις του πολέμου στην Ουκρανία». «Για πάνω από 70 χρόνια η Γηραιά Ήπειρος πορεύεται στο δρόμο της Δημοκρατίας» τόνισε ακόμη η πρόεδρος της Κομισιόν για να συμπληρώσει ότι «η Δημοκρατία δεν έχει πάντα γραμμική πορεία,. Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε την Ουκρανία από τη ρωσική επιθετικότητα. Να παλέψουμε για να βοηθήσουμε κάθε Δημοκρατία». «Η δύναμη ανήκει στους πολίτες, όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και την ελευθερία του λόγου. Αυτές τις αρχές είχε και η Ελληνική Δημοκρατία» δήλωσε ακόμη η Φον ντερ Λάιεν. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ «Δημοκρατία σημαίνει φυλετική ισότητα, ισότητα ευθυνών. Η δημοκρατία είναι υπόσχεση. Μπορεί να μην είναι τέλεια, στοχεύει όμως στην τελειότητα» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν. Αναφερόμενη στις προσπάθειες ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, υπογράμμισε ότι από το 2014 η χώρα έχει καταβάλει πρόοδο σε επίπεδο νόμων και θεσμών. «Οι πολίτες της Ουκρανίας έχουν το ευρωπαϊκό αίσθημα δικαίου μέσα τους» σημείωσε ειδικότερα. Ωστόσο, επισήμανε ότι ο ρατσισμός και ο αντισημητισμός δεν έχουν εξαλειφθεί και ότι πρέπει, παράλληλα, να υπάρξει ειδική δράση σε θέματα καταπολέμησης διαφθοράς. Χωρίς να παραλείπει να σχολιάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, η Φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι «υπάρχουν διαφωνίες αλλά η πλειοινότητα των μελών πιστεύουν στην ΕΕ». Αναφερόμενη στις νέες απειλές, δεν περιορίστηκε μόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και στις κυβερνοεπιθέσεις, στις παρεμβάσεις στα εσωτερικά άλλων χωρών, γεγονός που απαιτεί την ανάληψη ειδικών μέτρων. Στέλνοντας το μήνυμα ότι ΕΕ αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα τις κρίσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στις διαφορετικές φωνές που ηχούσαν στη διάρκεια της πανδημίας, όμως ανέδειξε ως επιτυχία την εξασφάλιση εμβολίων, η ανάπτυξη των οποίων έγινε επί δημοκρατίας. Μιλώντας για τη δράση της Ευρώπης όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε: «δράσαμε με χρόνους ταχύτητας φωτός με πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας και φιλοξενία μεταναστών στα σύνορά μας». Ειδήσεις σήμερα: Πολυτεχνειούπολη: Πώς η δόκιμη αστυνομικός ειδοποιούσε τη συμμορία του «Έσκο» ότι επίκειται επιχείρηση Πόλεμος στην Ουκρανία – Economist: Ο Πούτιν κάνει τη μεγαλύτερη προσάρτηση εδαφών από τον Β΄ Παγκόσμιο «Old age» το αίτιο θανάτου της Ελισάβετ – Δείτε το πιστοποιητικό

