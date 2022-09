Google: «Τιμή μας να συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα»

Μια πολύ μεγάλη επένδυση -με έμφαση κυρίως στις υποδομές του Cloud- η οποία θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία παρουσιάστηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Oι ανακοινώσεις έγιναν από την πρόεδρο της Google Cloud International Αντερ Φοξ-Μάρτιν και την πρόεδρο ΝΑ Ευρώπης της Google Πέγκυ Αντωνάκου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δείτε την εκδήλωση της Google Όπως τόνισε η Πρόεδρος της Google Cloud International, Adaire Fox Martin, επικαλούμενη σχετική μελέτη η επένδυση του αμερικανικού τεχνολογικού κολλοσού θα συνεισφέρει ως το 2030 συνολικά 2,2 δισ δολ. στο ελληνικό ΑΕΠ και θα υποστηρίξει τη δημιουργία πάνω από 19.400 νέων θέσεων εργασίας. Κλείνοντας, δε, την παρουσίασή της η πρόεδρος της Google Cloud International χρησιμοποίησε μια ιρλανδική παροιμία ότι «οι δύο μειώνουν τον δρόμο» εξηγώντας ότι αυτή αφορά την συνεργασία του ενός με τον άλλο για να μικραίνει το ταξίδι. «Ήταν τιμή μας που συνεργαστήκαμε τα τελευταία 15 χρόνια με την Ελλάδα, είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα και στο μέλλον» «Η επένδυση αυτή μπορεί να γίνει εφαλτήριο για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας», είπε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι «Δεν έχω κρύψει από την πρώτη στιγμή το όραμά μου για ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα της πατρίδας μας και βασικό εργαλείο είναι το σχέδιο Ελλάδα 2.0, ένας ενεργός πυρήνας του μετασχηματισμού της πατρίδας μας». «Χαίρομαι ιδιαίτερα για την σημαντική απόφαση της Google να δημιουργήσει ένα Cloud Region της Ελλάδας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός καθώς τόνισε ότι «οι επενδύσεις αυτές αναβαθμίζουν την πατρίδα μας στον παγκόσμιο χάρτη της αξιοποίησης κεφαλαίων». «Έγιναν άλματα στη χρήση της τεχνολογίας, ενισχύθηκαν οι υποδομές cloud και βέβαια το δημόσιο δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω σε αυτό καθώς στρέφεται σε cloud υποδομές ενώ μια νέα θεσμική τομή θα διευκολύνει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να ανέβουν στο άρμα των τεχνολογιών του μέλλοντος» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.«Η νέα επένδυση της Google μπορεί να φέρει 2 δισ. ευρώ ως το 2030 και 20.000 νέες θέσεις εργασίας», τόνισε ο πρωθυπουργός. Όπως είπε παράλληλα προχωρά και η διαδικασία θωράκισης των προσωπικών δεδομένων τονίζοντας ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά και ένα μέσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Χαρακτήρισε, δε, «σιωπηρή επανάσταση» όσα συνέβησαν τα τελευταία τρία χρόνια με το gov.gr μέσω του οποίου υπάρχει λιγότερη ταλαιπωρία αλλά και κέρδος για τη διοίκηση καθώς υπάλληλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς. Το σχέδιο της Google και ο αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία Με ένα σημαντικό και πολυεπίπεδο επενδυτικό σχέδιο τόσο σε υποδομές cloud όσο και σε δράσεις και προγράμματα εκπαίδευσης, ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων κ.ο.κ. ετοιμάζεται να αναβαθμίσει τη θέση της στη χώρα μας και ο πολυεθνικός κολοσσός ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξαν η Microsoft και η Amazon Web Services. Μια εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύει έτι περαιτέρω το ψηφιακό προφίλ της χώρας μας, που μέσα από ένα πλέγμα μεγάλων επενδύσεων σε υποθαλάσσια καλώδια και data centers θα εξελιχθεί σε «ψηφιακή πύλη» της Ε.Ε. Το σχέδιο που ανακοινώνεται έχει ως αιχμή τη δημιουργία νέων υποδομών Google cloud στη χώρα μας, με το οποίο πλέον η Google θα αναβαθμίσει τις ταχύτητες και τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα στους πελάτες της μέσα από το πλέγμα των υπηρεσιών της. Η Google κάνει άλλη μία μεγάλη επένδυση στο κομμάτι των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. Μεταξύ των πρότζεκτ στα οποία επενδύει σήμερα ο αμερικανικός κολοσσός, σε συνεργασία με την ιταλική TI Sparkle, είναι και το Blue Submarine Cable System, του οποίου το πρώτο σκέλος θα διασυνδέσει τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ και το δεύτερο (με τον τίτλο Raman), που ουσιαστικά θα αποτελεί προέκταση του πρώτου, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Τζιμπουτί, το Ομάν και τέλος την Ινδία, δημιουργώντας μια «παγκόσμια οδό» μεταφοράς πληροφοριών Το ύψος της επένδυσης, είτε αφορά την κατασκευή νέων data centers είτε τη δημιουργία σταθμών και κόμβων εντός υφιστάμενων που βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία «ουδέτερων», όπως ονομάζονται, εταιρειών δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Ο άμεσος αντίκτυπός της όμως στην ελληνική οικονομία αναμένεται να είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως εξάλλου έχει υπολογιστεί στην περίπτωση των Microsoft και AWS. Γι’ αυτό εξάλλου πληροφορίες αναφέρουν πως και η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να εισαχθεί στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου νόμου που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Δεκέμβριο. Περιφερειακός ρόλος Επιπρόσθετα, όμως, οι υποδομές που θα δημιουργήσει η πολυεθνική στη χώρα μας θα βοηθήσουν και στην περιφερειακή αναβάθμιση της σημασίας της Ελλάδας στον ψηφιακό χάρτη. Ειδικά καθώς σήμερα από την Ιταλία ως τη Μ. Ανατολή δεν υπάρχουν «βαριές υποδομές». Ως εκ τούτου η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως «κέντρο» και για άλλες, γειτονικές χώρες. Μάλιστα η δημιουργία υποδομών cloud από την Google στη χώρα μας συμπίπτει παράλληλα με μια μεγάλη επένδυση που κάνει στο κομμάτι των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών με τα οποία δημιουργεί τεράστιους διαδρόμους, όπου ταξιδεύουν τα data σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ των πρότζεκτ στα οποία επενδύει σήμερα ο αμερικανικός κολοσσός σε συνεργασία με την ιταλική TI Sparkle είναι και το «Blue Submarine Cable System», του οποίου το πρώτο σκέλος θα διασυνδέσει τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ και το δεύτερο (με τον τίτλο Raman), που ουσιαστικά θα αποτελεί προέκταση του πρώτου, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Τζιμπουτί, το Ομάν και, τέλος, την Ινδία δημιουργώντας μια «παγκόσμια οδό» μεταφοράς πληροφοριών. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2024. Με λίγα λόγια, η Google όχι μόνο θα ετοιμάσει τις υποδομές «φιλοξενίας» και πρόσβασης στην τεχνολογία cloud, που μένει να φανεί πού αυτές θα δημιουργηθούν, αλλά παράλληλα θα διασυνδέσει με το καλώδιο που ποντίζει στη Μεσόγειο την ψηφιακή Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη και τη Μ. Ανατολή, φτάνοντας ως την Ινδία, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα για υπερταχύτητες στη μεταφορά δεδομένων που θα συρρικνώσουν το λεγόμενο «latency», τον χρόνο δηλαδή που απαιτείται για την απόκριση σε μια εντολή ή τη μεταφορά αρχείου. Αυτό δηλαδή που στην ψηφιακή εποχή και τη νέα οικονομία αποτελεί το κλειδί της εξέλιξης, είτε μιλάμε για streaming υπηρεσίες είτε επικοινωνίες κ.ο.κ. Υπογραμμίζεται δε πως η διασύνδεση της Ελλάδας με το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο καλώδιο θα γίνει από την Κρήτη, και συγκεκριμένα τα Χανιά, όπου ήδη η TI Sparkle έχει δημιουργήσει ένα μικρό data center και παράλληλα προγραμματίζεται η κατασκευή αντίστοιχων δομών και από άλλες «ουδέτερες» εταιρείες, όπως η εξαγγελθείσα από τη Lancom. Σημειωτέον πως «ουδέτερες» χαρακτηρίζονται οι εταιρείες που ουσιαστικά κατασκευάζουν και λειτουργούν υποδομές data centers συνεργαζόμενες με όλες τις μεγάλες εταιρείες cloud. Η πρόεδρος της Google Cloud International, Αντερ Φοξ-Μάρτιν Δεν λειτουργούν δηλαδή αποκλειστικά με την cloud τεχνολογία της μιας ή της άλλης εταιρείας. Λειτουργούν περίπου σαν «σούπερ μάρκετ» στο οποίο ο τελικός πελάτης (επιχείρηση, Δημόσιο κ.ο.κ.) θα επιλέξει με ποιας εταιρείας την τεχνολογία cloud θα δουλέψει. Οι «ουδέτερες» εταιρείες, επίσης, πολλές φορές αναλαμβάνουν εργολαβικά για μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας να κατασκευάσουν και να κάνουν leasing υποδομές. Ακόμα και ολόκληρα data centers. Προγράμματα Πέραν όμως των υποδομών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο το οποίο θα ανακοινώσει η κυρία Φοξ-Μάρτιν σήμερα, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προβλέπεται και η ενεργοποίηση σειράς προγραμμάτων που θα αφορούν την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού ή επαγγελματιών σε ψηφιακές δεξιότητες καθώς και προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να προχωρήσουν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και τη μεταφορά των ΙΤ υποδομών τους στο cloud. Τα συγκεκριμένα προγράμματα εξάλλου θα ενταχθούν στη γενικότερη «βεντάλια» των πρωτοβουλιών που έχει ξεκινήσει η Google την τελευταία τριετία, σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έτρεξε πρόσφατα για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Με όλα αυτά, πάντως, αναμένεται να αναβαθμιστεί και η θυγατρική της Google στην Ελλάδα, όπου σήμερα διαθέτει μια σχετικά μικρή ομάδα η οποία ασχολείται κυρίως με το κομμάτι των πωλήσεων υπηρεσιών, όπως εξάλλου συνέβη με την περίπτωση της Microsoft, όπου το προσωπικό μέσα σε τρία χρόνια έχει διπλασιαστεί, αλλά και της πολυδύναμης θυγατρικής που έστησε από πέρυσι η Amazon Web Services αποκτώντας «ηχηρή» παρουσία στην Ελλάδα. Μπαράζ επενδύσεων Σε κάθε περίπτωση, η πρόθεση πλέον και των τριών μεγάλων στην αγορά τεχνολογίας cloud (AWS, Microsoft, Google) να επενδύσουν στην Ελλάδα αλλά και άλλων, «ουδέτερων», παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας υπογραμμίζει το γεγονός ότι η χώρα μας έχει εξελιχθεί στον απόλυτο επενδυτικό προορισμό για την ανάπτυξη data centers. Μάλιστα πέραν της Google, ασφαλείς πληροφορίες του «b.s» αναφέρουν πως υπάρχουν άλλες δύο εταιρείες που βολιδοσκοπούν την ελληνική αγορά και αμφότερες ανήκουν στην ομάδα των «ουδέτερων» παρόχων. Δείτε το βίντεο: Περιήγηση σε ένα data center της Google Η μία εξ αυτών, όπως είχε αποκαλύψει το «b.s.» πρόσφατα είναι η επίσης αμερικανική Equinix. Πρόκειται για τη Νο1 εταιρεία με data centers στον κόσμο, η οποία έχει έδρα στην Καλιφόρνια και είναι εισηγμένη στον NASDAQ. Η ίδια διαχειρίζεται παγκοσμίως 240 κέντρα δεδομένων σε 27 διαφορετικές χώρες Την ίδια ώρα εξελίσσονται τα υφιστάμενα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών που έχουν σπεύσει ήδη να πάρουν θέση στην ελληνική αγορά. Η μεγάλη επένδυση της Microsoft για τη δημιουργία τριών συγκροτημάτων κέντρων δεδομένων σε Σπάτα και Κορωπί, συνολικής αξίας 1 δισ. ευρώ, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης έκδοσης των σχετικών αδειών αλλά και των εσωτερικών διαδικασιών που έχει ο όμιλος, όπως εξηγούσε την περασμένη εβδομάδα κατά τους εορτασμούς για τα 30 χρόνια της Microsoft στην Ελλάδα ο επικεφαλής της ελληνικής θυγατρικής Θεοδόσης Μιχαλόπουλος. Σημείωσε, δε, πως η πολυεθνική βρίσκεται σε συζητήσεις με εγχώριους κατασκευαστικούς ομίλους, ενώ η ανάθεση των έργων αναμένεται να γίνει κατόπιν σχετικών διαγωνισμών που θα πραγματοποιηθούν. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν με τη νέα χρονιά, το 2023, με ορίζοντα να ολοκληρωθούν ως το 2025. Από την πλευρά της η Lamda Hellix, η οποία μετράει ήδη 18 χρόνια στην ελληνική αγορά αλλά πλέον ανήκει στον αμερικανικό όμιλο Digital Realty, έχει ξεκινήσει την επόμενη μεγάλη της επένδυση, ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ. Αυτή αφορά δύο εγκαταστάσεις ακόμη και σύμφωνα με την Digital Realty θα βοηθήσουν ώστε να καταστεί η Ελλάδα διεθνής κόμβος δεδομένων και πόλος έλξης επενδύσεων, όπως εξάλλου συνέβη και στη Μασσαλία προ ετών. Στην τελευταία η αμερικανική εταιρεία έχει επενδύσει 260 εκατ. ευρώ καθιστώντας την τη μεγαλύτερη ψηφιακή πύλη εισόδου στη Δυτική Ευρώπη και την 9η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκοσμίως προσελκύοντας άνω των 200 διεθνών τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Mία από τις επερχόμενες τοπικές ζώνες της επί ελληνικού εδάφους θα δημιουργήσει και η Amazon Web Services. H εταιρεία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την επένδυση ως το τέλος της χρονιάς, αν και ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα το κάνει σε στρατηγική συνεργασία με κάποιον άλλο data center provider. Ιδιαίτερα κινητική είναι και η μεγαλύτερη -ελληνικής ιδιοκτησίας- εταιρεία του χώρου, η Lancom. Η εταιρεία ανακοίνωσε προ μηνών την έναρξη των διαδικασιών για την κατασκευή του τέταρτου Κέντρου Δεδομένων της. Το νέο data center θα γίνει στην Κρήτη με άμεσο στόχο τη συγκέντρωση όλων των οπτικών ινών που προσαιγιαλώνονται από τη Μεσόγειο και το Αιγαίο στα υφιστάμενα και μελλοντικά Cable Landing Stations (CLS) της Μεγαλονήσου. Σημειωτέον πως στην αγορά data centers δραστηριοποιούνται και άλλοι όμιλοι, όπως ο ΟΤΕ, η ΤΙ Sparkle, η Synapsecom, η Space Hellas και η Interworks, ενώ την επέκταση του data center της σχεδιάζει και η Hellas Sat. Ισχυρό προφίλ Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν το προφίλ ενός ισχυρού περιφερειακού παίκτη της παγκόσμιας αγοράς των data centers για την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αθήνα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στη χρυσή δεκάδα των αγορών προς παρακολούθηση, σύμφωνα με την έκθεση Global Data Center Market 2022 της εταιρείας παροχής υπηρεσιών real estate Cushman & Wakefield. Στο σχετικό report της, η κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλών real estate τοποθετεί την Αθήνα στην 3η θέση μεταξύ των 10 πόλεων παγκοσμίως που χαρακτηρίζονται ανερχόμενοι προορισμοί για την ανάπτυξη data centers. Σύμφωνα με το report της εταιρείας, που χαρτογραφεί την αγορά των data centers παγκοσμίως (2022 Global Data Center Market Comparison) πάντως τα τρία κορυφαία -και «ώριμα»- οικοσυστήματα για data centers παγκοσμίως είναι η Βόρεια Βιρτζίνια, η Σίλικον Βάλεϊ και η Σιγκαπούρη. Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν σκοπεύει να συζητήσει με τον Πούτιν για τα δημοψηφίσματα Τουλάχιστον 13 νεκροί στα πλήγματα του Ιράν εναντίον οργανώσεων της ένοπλης ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης στο Ιράκ Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 59 ετών ο ράπερ Coolio

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )