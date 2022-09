Ανδρουλάκης στην εξεταστική για τις υποκλοπές: «Θα δεχόμουν ενημέρωση μόνο νόμιμα και εγγράφως»

Επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων φέρεται να εξαπέλυσε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής που καλείται να ερευνήσει τις επισυνδέσεις της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση επανέλαβε τις καταγγελίες περί διπλού σκανδάλου παρακολούθησης και συγκάλυψης ενώ φέρεται να είπε ότι θα δεχθεί μόνο νόμιμη και έγγραφη ενημέρωση για τους λόγους που η ΕΥΠ παρακολουθούσε το κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να υποστήριξε πως η υπόθεση των υποκλοπών δεν αποτελεί προσωπικό ζήτημα αλλά μείζον θέμα Δημοκρατίας καθώς καταδεικνύει θεσμική κρίση και υπονόμευση ελεγκτικών μηχανισμών. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι χαρακτηρίζεται από αλαζονεία και παρακμιακή σκοτεινή παντοδυναμία. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να είπε ότι η υπόθεση των παρακολουθήσεων πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα καθώς όπως φέρεται να είπε δημιουργείται η εικόνα πως η κυβέρνηση παρακολουθεί όποιον θέλει χωρίς λόγο και χωρίς λογαριασμό. «Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική αναταραχή, ο κ. Μητσοτάκης έδειξε πως αντιλαμβάνεται την εθνική μας ασφάλεια, αλλάζοντας τα κριτήρια επιλογής του Διοικητή της ΕΥΠ για να τοποθετήσει σε αυτή την πολύ κρίσιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα θέση ένα από τα δικά του παιδιά χωρίς καμία πρότερη εμπειρία σε τέτοιες καίριες θέσεις, που αποδείχτηκε ακατάλληλος κατά γενική ομολογία» φέρεται να είπε ο κ. Ανδρουλάκης για να υποστηρίξει σε άλλο σημείο «Από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση της παρακολούθησης μου αποκαλύφθηκε, όλες οι ενέργειες μου κατευθύνονται στο να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή. Θεσμικά, νόμιμα και με διαφάνεια». Διπλό σκάνδαλο παρακολούθησης και συγκάλυψης Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να επανέλαβε την άποψή του περί διπλού σκανδάλου, παρακολούθησης και συγκάλυψης. «Το σκάνδαλο της παράνομης παρακολούθησης είχε 2 βραχίονες: αυτόν που αποκαλύφθηκε από την έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την απόπειρα παγίδευσης του κινητού μου με το παράνομο λογισμικό predator, και αυτόν που αποκαλύφθηκε χάρις την ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, την ΑΔΑΕ, δηλαδή την παράνομη παρακολούθηση μου από την ΕΥΠ» φέρεται να είπε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η παρακολούθησή του είχε ένα βασικό στόχο: «να θέσει σε ομηρεία μια ολόκληρη παράταξη στην πιο κρίσιμη πολιτική της στιγμή, κατά τις εσωκομματικές μας εκλογές. Η ΕΥΠ μέσω της δικής μου παρακολούθησης, παρακολουθούσε ένα ολόκληρο κόμμα, πρώην Πρωθυπουργούς και βουλευτές». Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι τα 8 χρόνια που βρίσκεται στην Ευρωβουλή υπηρετεί πιστά τα εθνικά συμφέροντα για να αναρωτηθεί «“βαπτίστηκα” εθνικός κίνδυνος μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας για να ηγηθώ της παράταξης; Μάλλον ήμουν κίνδυνος για τα κομματικά σας συμφέροντα και τους κομματικούς σας σχεδιασμούς κύριοι της ΝΔ. Και αν ήμουν τόσο μεγάλος εθνικός κίνδυνος ως υποψήφιος, ως απλός ευρωβουλευτής, δεν ήμουν πολύ μεγαλύτερος ως Πρόεδρος του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος; Αν υπήρχε λόγος που με καθιστούσε επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια θα το είχατε κάνει φέιγ βολάν στα φιλικά σας ΜΜΕ γιατί αυτές τις νοοτροπίες υπηρετείτε. Και αφού όπως λέτε δημοσίως όλα ήταν νόμιμα, προς τι οι παραιτήσεις του διοικητή της ΕΥΠ και του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού κ. Δημητριάδη;». Αναφορικά με τις καταγγελίες περί συγκάλυψης είπε: «Πληροφορούμαι με θλίψη ότι η επιτροπή σας κάνει πολύ λίγα για την αποκάλυψη της αλήθειας και πολύ περισσότερα για τη συσκότισή της. Περίμενα άλλη στάση και άλλες συμπεριφορές ιδιαίτερα απέναντι σε ανεξάρτητες αρχές και αδέκαστους δικαστές. Καταφέρατε ένα μοναδικό κοινοβουλευτικό επίτευγμα: Εξεταστική για την ΕΥΠ χωρίς κλήση του πολιτικού της προϊσταμένου και όλων των εμπλεκόμενων προσώπων ακόμη και όσων έχουν παραιτηθεί. Αυτή και αν είναι «καινοτομία» Εγώ είμαι εδώ! Παρά τις διαρροές των προηγούμενων ημερών. Δεν κρύβομαι» για να υποστηρίξει ότι η επιτροπή με ευθύνη της πλειοψηφίας απέφυγε να καλέσει προς εξέταση κρίσιμους μάρτυρες «Μόνο νόμιμα και εγγράφως η ενημέρωσή μου» Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει αποδεχθεί την πρόταση της κυβέρνησης και της ΕΥΠ για ενημέρωση: «Ορίστε η έγγραφη απάντηση της ΑΔΑΕ στο αίτημα μου να ενημερωθώ πλήρως για την υπόθεση μου. Σας την καταθέτω. Θα δεχόμουν οποιαδήποτε στιγμή ενημέρωση – αλλά μόνο νόμιμα και εγγράφως. Είναι παντελώς αναξιόπιστη η κυβέρνηση για οποιαδήποτε προφορική συνομιλία» φέρεται να είπε για να προσθέσει «Και θα σας πω γιατί: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όπως διαβάζω σε tweet του ανέφερε ότι η κυβέρνηση δια του κ.Γεραπετρίτη είναι έτοιμη να με ενημερώσει πλήρως και ενδελεχώς, αλλά εγώ τάχα επέλεξα να μην ενημερωθώ. Ξέρουμε όλοι καλά ελληνικά. Τι σημαίνει πλήρως, όταν ο κ. Γεραπετρίτης λίγες μέρες μετά δήλωσε δημόσια ότι κανείς στο Μαξίμου δεν γνωρίζει το παραμικρό; Ποιον κοροϊδεύει; Θα μου έλεγε: «Αγαπητέ Πρόεδρε, σας πήρα για να σας ενημερώσει ένα τρίτο πρόσωπο»; Τα σενάρια τα άλλαζαν σαν τα πουκάμισα» ενώ σε άλλο σημείο είπε «Η κυβέρνηση λέει «όλα στο φως» αλλά κρύβεται πίσω από το απόρρητο και εσείς αποδεχθήκατε και επιτρέψατε την επίκληση του απορρήτου ενώπιον της Βουλής και των εκπροσώπων του ελληνικού λαού». «Μου προσάπτετε στο δημόσιο διάλογο ότι δεν πήγα στην ΕΥΠ να ενημερωθώ στο αυτί» φέρεται να είπε ο κ. Ανδρουλάκης για να συνεχίσει «Πρώτον, κανείς δεν με κάλεσε επισήμως και εγγράφως. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία γιατί την καταργήσατε. Αυτοί που θα με ενημέρωναν, δηλώνουν είτε ότι δεν ξέρουν τίποτα όπως ο κ. Γεραπετρίτης, είτε ότι δεσμεύονται και απέναντι μου από το απόρρητο όπως ο νυν διοικητής Θεμιστοκλής Δεμίρης. Ένα απόρρητο αλά καρτ. Εξεταστική επιτροπή που δέχεται το απόρρητο να ισχύει για τη δίκη μου υπόθεση αλλά όταν έρχεται παλιότερος διοικητής της ΕΥΠ όπως ο κ. Ρουμπάτης, το κάνει κουρελόχαρτο για να στήσετε το αφήγημα των συμψηφισμών. Δεν δέχομαι ως δημοκράτης πολίτης μια αναιμική δημοκρατία που είναι έτοιμη να θέσει σε ομηρεία πολιτικά πρόσωπα, κόμματα, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό με τόσα που έχει περάσει και ανέμενε εκσυγχρονισμό λειτουργιών του κράτους». «Ό,τι είπα και ό,τι θα πω είναι δημόσιο, δεν θα κρυφτώ όπως άλλοι πίσω από το «φουστάνι» του απορρήτου. Ό,τι πω θα είναι σε γνώση του ελληνικού λαού» σημείωσε ο ίδιος ενημερώνοντας παράλληλα τα μέλη της εξεταστικής ότι προτίθεται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θα του τεθούν. Ειδήσεις σήμερα: Δανία: «Επίθεση» του πρίγκιπα Ιωακείμ στη βασίλισσα μετά την αφαίρεση των τίτλων από τα παιδιά του Σήμερα η φιέστα Πούτιν για την προσάρτηση: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» βλέπει ο ΟΗΕ Love Island: Ο… εισβολέας φίλος της Ηλιάνας, το μήνυμα που άναψε φωτιές και το «πάρτι» στο Twitter – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )