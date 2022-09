Μηταράκης: Αν τα κράτη μέλη χορηγούσαν άσυλο σε όλους, δε θα είχε νόημα το Διεθνές Σύστημα Ασύλου Ο υπουργός επεσήμανε τη συμβολή των Ελλήνων δικαστών στην καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας Χαιρετισμό στην επιστημονική εκδήλωση για την συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων απηύθυνε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. Ο υπουργός επεσήμανε τη συμβολή των Ελλήνων δικαστών στην καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας και τόνισε πως τα Διοικητικά Δικαστήρια, βρίσκονται στις τεκτονικές πλάκες ανάμεσα στη δικαστική και την πολιτική εξουσία. Όπως είπε, «η Σύμβαση της Γενεύης εδράζεται στη βασική θεμελιώδη παραδοχή: μόνο εκείνοι που εμπίπτουν στον ορισμό του πρόσφυγα, περιβάλλονται με διεθνή προστασία. Όσοι βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του ορισμού, απορρίπτονται και ως εκ τούτου πρέπει να επιστρέφονται στη χώρα καταγωγής τους ή σε ασφαλή χώρα διέλευσης. Ο διαχωρισμός αυτός είναι ουσιαστικός, είναι στην καρδιά του συστήματος Διεθνούς Δικαίου που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Γενεύης και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης. Δεν είναι ένα απλό θέμα σημειολογίας». «Αν τα κράτη μέλη χορηγούσαν άσυλο σε όλους, δε θα είχε νόημα το Διεθνές Σύστημα Ασύλου», τόνισε. Ειδήσεις σήμερα: Τα… δάκρυα του αμφιλεγόμενου ψυχολόγου Τζόρνταν Πίτερσον για τους «ακούσια άγαμους» – Δείτε βίντεο Κόρη πολιτικού ανάμεσα στα 141 θύματα του revenge porn στην ΠάτραΆμεση ανάλυση Le Figaro για το σαμποτάζ στον Nord Stream: Οι 3 λόγοι που «δείχνουν» Ρωσία BEST OF NETWORK 30.09.2022, 15:16 30.09.2022, 16:57 27.09.2022, 10:25 30.09.2022, 09:38 30.09.2022, 09:39 30.09.2022, 16:39

