Μητσοτάκης: Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας

«Η Ρωσία υπονομεύει τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ουκρανίας για ανεξαρτησία και κυριαρχία» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζοντας την προσάρτηση στη Ρωσία των ουκρανικών περιοχών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. «Η Ελλάδα και η ΕΕ στέκονται σταθερά με την Ουκρανία, Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση των εδαφών της Ουκρανίας» σημειώνει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Δείτε την ανάρτησή του We will never recognize the illegal annexation of Ukraine’s territories. Russia is undermining the rules-based international order and violating the fundamental rights of Ukraine to independence and sovereignty. Greece and the EU stand firmly with Ukraine. https://t.co/xZpjYhbPrU — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 30, 2022 Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του φιλοξενεί και την δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την προσάρτηση των Ουκρανικών εδαφών στην Ρωσία. Η κοινή δήλωση των 26 ηγετών αναφέρει: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά και καταδικάζουμε απερίφραστα την παράνομη προσάρτηση των περιφερειών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Υπονομεύοντας εκ προθέσεως τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη και παραβιάζοντας κατάφωρα τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ουκρανίας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, βασικές αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές δίκαιο, η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια. Δεν αναγνωρίζουμε και δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ ούτε τα παράνομα «δημοψηφίσματα» που η Ρωσία έχει μηχανευτεί ως πρόσχημα για αυτή την περαιτέρω παραβίαση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, ούτε τα παραποιημένα και παράνομα αποτελέσματά τους. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτή την παράνομη προσάρτηση. Οι εν λόγω αποφάσεις είναι άκυρες και δεν μπορούν να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα. Η Κριμαία, η Χερσώνα, η Ζαπορίζια, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ ανήκουν στην Ουκρανία. Καλούμε όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτή την παράνομη προσάρτηση. Ενόψει του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, καθώς και της τελευταίας κλιμάκωσης της Μόσχας, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της. Στηρίζουμε αταλάντευτα την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Η Ουκρανία ασκεί το νόμιμο δικαίωμά της να αμυνθεί κατά της ρωσικής επίθεσης για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο της επικράτειάς της και έχει το δικαίωμα να απελευθερώσει κατεχόμενα εδάφη εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Οι πυρηνικές απειλές που εξαπολύει το Κρεμλίνο, η στρατιωτική κινητοποίηση και η στρατηγική βάσει της οποίας επιδιώκεται η ψευδής παρουσίαση του ουκρανικού εδάφους ως ρωσικής επικράτειας, καθώς και οι ισχυρισμοί ότι ο πόλεμος μπορεί να συντελείται πλέον σε εδάφη της Ρωσίας δεν θα κλονίσουν την αποφασιστικότητά μας. Θα εντείνουμε τα περιοριστικά μέτρα μας κατά των παράνομων ενεργειών της Ρωσίας. Έτσι θα αυξηθεί περαιτέρω η πίεση που ασκείται στη Ρωσία για τον τερματισμό του επιθετικού της πολέμου. Επαναλαμβάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκει ακλόνητα στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή οικονομική, στρατιωτική, κοινωνική και χρηματοδοτική στήριξη στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειάζεται.» Ειδήσεις σήμερα: Η βασίλισσα της Δανίας δείχνει τον δρόμο στον Κάρολο: Θα αφαιρέσει τίτλους από Χάρι και Μέγκαν; ΕΕ σε Πούτιν: «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τις παράνομες προσαρτήσεις από τη Ρωσία» Πέθανε ο Ζάχος Χατζηφωτίου

