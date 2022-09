Ξεκίνησε η κατάθεση Ανδρουλάκη στην Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα των παρακολουθήσεων Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να καταγγείλει το γεγονός ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν επέτρεψε σε κρίσιμους μάρτυρες να καταθέσουν στην Εξεταστική ενώ θα επαναλάβει το κάλεσμα του στον πρωθυπουργό να άρει, ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, το απόρρητο ώστε να γίνει γνωστός ο λόγος που τέθηκε υπό παρακολούθηση Ελένη Γκρήγκοβιτς 30.09.2022, 10:50 Λίγο μετά τις 10:20 ξεκίνησε η κατάθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα των παρακολουθήσεων στη βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να καταγγείλει το γεγονός ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν επέτρεψε σε κρίσιμους μάρτυρες να καταθέσουν στην Εξεταστική ενώ θα επαναλάβει το κάλεσμα του στον πρωθυπουργό να άρει, ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, το απόρρητο ώστε να γίνει γνωστός ο λόγος που τέθηκε υπό παρακολούθηση. Θα τονίσει για άλλη μια φορά ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά αλλά και το κόμμα του θα επιμείνουν στην ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης. Παράλληλα θα τονίσει ότι απαιτούνται ριζικές θεσμικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλοστε το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τρεις τροπολογίες οι οποίες προτείνουν: – Την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος υπαγωγής της ΕΥΠ στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ η ρύθμιση στοχεύει «στην αποκατάσταση του κύρους της ΕΥΠ, καθώς αποκόπτεται η σχέση της με τον στενό πυρήνα του επιτελικού κράτους και αφετέρου καθίσταται πολύ πιο συγκεκριμένη η υπουργική ευθύνη, μετά και την καταχρηστική επίκληση της «αντικειμενικής ευθύνης» από μετακλητούς υπαλλήλους του πρωθυπουργικού γραφείου». – Την επαναφορά ρυθμίσεων που σύμφωνα με το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη αποκαθιστούν το καθεστώς διαφάνεις καθώς προβλέπουν ότι οι διατάξεις που επιβάλλει την άρση του απορρήτου οφείλουν να περιέχουν τα εξής στοιχεία: α) το όργανο που διατάσσει την άρση, β) τη δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή που ζητούν την επιβολή της άρσης, γ) τον σκοπό της επιβολής της άρσης δ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση, ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης, στ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης, ζ) το όνομα του προσώπου ή των προσώπων κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της άρσης και τη διεύθυνση διαμονής τους, εφόσον είναι γνωστή, η) την αιτιολογία επιβολής της άρσης. – Την επαναφορά διατάξεων για άρση του απορρήτου προκειμένου η ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες για τους λόγους παρακολούθησής τους από την ΕΥΠ Ειδήσεις σήμερα: Τουλάχιστον 12 νεκρούς και εικόνες «Αποκάλυψης» άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ίαν στη Φλόριντα Εντυπωσιακά βίντεο: Έλληνες και Γάλλοι κομάντο έκαναν «απόβαση» για την άσκηση «Αργώ 2022» Τον Δεκέμβριο τα νέα νομίσματα με το πορτραίτο του βασιλιά Καρόλου – Δείτε πώς θα είναι Ελένη Γκρήγκοβιτς 30.09.2022, 10:50 BEST OF NETWORK 30.09.2022, 10:30 29.09.2022, 13:26 30.09.2022, 10:46 30.09.2022, 09:38 30.09.2022, 09:39 28.09.2022, 12:30

