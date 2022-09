Οικονόμου για Τσίπρα: Αντί να δει τα αδιέξοδα της πολιτικής του, κατηγορεί ξανά τις μετρήσεις Σε ότι αφορά το πόσο προοδευτικό θα ήταν το ξανασμίξιμο του κ Τσίπρα με τον κ. Βαρουφάκη στο πλαίσιο μιας τρικομματικής κυβέρνησης, το αφήνουμε στην κρίση των πολιτών, ανέφερε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα απάντησε με ανακοίνωσή του ο Γιάννης Οικονόμου. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι «είναι αμετανόητος, αποκομμένος από τις προτεραιότητες της κοινωνίας και ανεπίδεκτος μαθήσεως». Δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου για τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον ANT1 Είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να κατανοήσει τη διεθνή πραγματικότητα και να πει κάτι ουσιαστικό για όσα συμβαίνουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Γι’ αυτό και επιμένει σε αερολογίες και ψέματα. Ενώ μέχρι χθες έλεγε ότι η κυβέρνηση άφησε την κοινωνία απροστάτευτη, σήμερα καταγγέλλει ότι μοίρασε 50 δις σε ημέτερους. Αλήθεια είναι ημέτεροι, οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι που στηρίχθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, για να μη μπουν λουκέτα και να μη χαθούν θέσεις εργασίας; Όσο για τη φράση ότι αν είχε να μοιράσει 50 δις. θα έβγαινε πρωθυπουργός μέχρι να βαρεθεί, το μόνο που δείχνει, είναι βαθιά περιφρόνηση στους πολίτες. Είναι αμετανόητος, αποκομμένος από τις προτεραιότητες της κοινωνίας και ανεπίδεκτος μαθήσεως. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, παρόλα όσα αποκαλύπτονται καθημερινά, εξακολουθεί να είναι εναντίον της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Κι αντί να δει τα αδιέξοδα της πολιτικής του, τού φταίνε ξανά οι μετρήσεις. Είναι ίδιος με το 2019, όταν ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει ούτε μια πιθανότητα στο εκατομμύριο να χάσει τις εκλογές από τον κ. Μητσοτάκη. Η Κυβέρνηση αντίθετα λειτουργεί με σχέδιο, με επαγγελματισμό και προσπαθεί συνεχώς να απαλύνει την ένταση των προβλημάτων στη ζωή των πολιτών. ΥΓ: Σε ότι αφορά το πόσο προοδευτικό θα ήταν το ξανασμίξιμο του κ Τσίπρα με τον κ. Βαρουφάκη στο πλαίσιο μιας τρικομματικής κυβέρνησης, το αφήνουμε στην κρίση των πολιτών. Ειδήσεις σήμερα: Δανία: «Επίθεση» του πρίγκιπα Ιωακείμ στη βασίλισσα μετά την αφαίρεση των τίτλων από τα παιδιά του Σήμερα η φιέστα Πούτιν για την προσάρτηση: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» βλέπει ο ΟΗΕ Love Island: Ο… εισβολέας φίλος της Ηλιάνας, το μήνυμα που άναψε φωτιές και το «πάρτι» στο Twitter – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 30.09.2022, 11:45 30.09.2022, 11:28 27.09.2022, 10:25 30.09.2022, 09:38 30.09.2022, 09:39 28.09.2022, 12:30

