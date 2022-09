Οικονόμου: Επιπλέον 268 μονάδες στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων Από 185 χιλιάδες το 2019 στις 210 χιλιάδες έφτασαν τα γεύματα το 2022 Την επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε επιπλέον 268 σχολικές μονάδες, επισημαίνει με ανάρτηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Στην ανάρτησή του στο Twitter ότι τα σχολικά γεύματα πλέον αυξάνονται από 185000 που παρέχονταν το 2019 σε 210000 το τρέχον έτος τα οποία θα διανέμονται ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία. #Με_σχέδιο επεκτείνεται το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων σε επιπλέον 268 σχολικές μονάδες, γεγονός που αυξάνει τον αριθμό τους από 185.000 το 2019, σε 210.000. Επιπλέον, για πρώτη φορά, τα σχολικά γεύματα θα διανεμηθούν άμεσα και ταυτόχρονα σε όλες τις σχολικές μονάδες. @domnamich— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) September 30, 2022 «Με σχέδιο επεκτείνεται το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων σε επιπλέον 268 σχολικές μονάδες, γεγονός που αυξάνει τον αριθμό τους από 185.000 το 2019, σε 210.000. Επιπλέον, για πρώτη φορά, τα σχολικά γεύματα θα διανεμηθούν άμεσα και ταυτόχρονα σε όλες τις σχολικές μονάδες», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ειδήσεις σήμερα: Δανία: «Επίθεση» του πρίγκιπα Ιωακείμ στη βασίλισσα μετά την αφαίρεση των τίτλων από τα παιδιά του Σήμερα η φιέστα Πούτιν για την προσάρτηση: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» βλέπει ο ΟΗΕ Love Island: Ο… εισβολέας φίλος της Ηλιάνας, το μήνυμα που άναψε φωτιές και το «πάρτι» στο Twitter – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 30.09.2022, 10:00 29.09.2022, 13:26 29.09.2022, 10:48 30.09.2022, 09:38 30.09.2022, 09:39 28.09.2022, 12:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )