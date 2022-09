Ο Μητσοτάκης διεθνοποιεί την τουρκική προκλητικότητα με το βλέμμα στην Πράγα

Υπό κανονικές συνθήκες και αν το… θετικό στον κορωνοϊό τεστ του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ δεν επέμενε, σήμερα στο Αλικάντε της Ισπανίας θα λάμβανε χώρα η συνεδρίαση της Ευρωμεσογειακής Συνόδου. Στο πλαίσιο αυτής και ειδικότερα στο δείπνο, όπου θα έδιναν το παρών και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο κ. Μητσοτάκης θα ενημέρωνε για όλο το φάσμα των τουρκικών απειλών. Η διεθνοποίηση των τουρκικών απειλών είναι ένα πάγιο εργαλείο στη φαρέτρα της κυβέρνησης. Έχει γίνει στο παρελθόν, θα γίνει εκ νέου, εφόσον πλέον απαιτείται εκ των συνθηκών. Και αυτό γιατί δεν περνά μέρα που κάποιος εκ της τουρκικής ηγεσίας να μην προκαλέσει. Το τουρκικό κρεσέντο καταγράφεται από την Αθήνα, η οποία παρατηρεί με ψυχραιμία, αλλά και ανησυχία, διότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι Τούρκοι δεν είναι εύκολο να υπαναχωρήσουν από τα ρητορικά επίπεδα, στα οποία έχουν κλιμακώσει. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να τα πει με την κ. Φον Ντερ Λάιεν το Σάββατο στη Βουλγαρία, στο περιθώριο των εγκαινίων του αγωγού IGB, μιας και το χθεσινό δείπνο που είχαν προγραμματίσει στην οικία του πρωθυπουργού αναβλήθηκε, λόγω και της αναβολής της Ευρωμεσογειακής Συνόδου, μιας και η πρόεδρος της Κομισιόν θα διανυκτέρευε στην Αθήνα. Σε αυτή τη συνάντηση το κυρίως θέμα θα είναι τα ενεργειακά, δεν μπορεί, όμως, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η συζήτηση να γυρίσει και στα της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στην άτυπη Σύνοδο της Πράγας την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, αν και το θέμα δεν είναι επισήμως στην ατζέντα. Το ενδιαφέρον, βεβαίως, είναι αν θα πάει στην Πράγα ο κ. Ερντογάν, ο οποίος ακόμα δεν έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του. Χθες, σε προπαρασκευαστική συζήτηση για τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που έγινε στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών Φαρούκ Καϊμακτσί και όχι ο σύμβουλος του κ. Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος έμεινε στην Άγκυρα λόγω του τηλεφωνήματος Ερντογάν-Πούτιν. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει να θεωρείται μάλλον απίθανη μια επαφή Μητσοτάκη-Ερντογάν. Και μπορεί στην Αθήνα να δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο με τη γείτονα, δεν θα είναι, όμως, η ελληνική πλευρά που θα είναι επισπεύδουσα για διάλογο με κάθε τρόπο. Αν βρεθεί, όμως, ο κ. Ερντογάν στην Πράγα, τότε αυτό θα γίνει με τους κανόνες της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές. Κάτι που σημαίνει πως, αν πει οτιδήποτε που θα δυναμιτίζει το κλίμα, θα πάρει τη δέουσα απάντηση. Οι Τούρκοι τεστάρουν τα νερά Η Άγκυρα, πάντως, συνεχίζει στη ρότα των προκλήσεων και από σήμερα είναι σε ισχύ NAVTEX που έχουν εκδώσει οι γείτονες για το ερευνητικό πλοίο Γιουνούς, το οποίο, βεβαίως, δεν προκαλεί και…ρίγη στην ελληνική πλευρά. H εν λόγω Navtex, πάντως, δεσμεύει μία περιοχή ανάμεσα στον Αη Στράτη, τη Λήμνο, τη Λέσβο και τη Χίο, ενώ θα διαρκέσει ως τις 5 Οκτωβρίου. Βεβαίως, το μήνυμα της Αθήνας είχε φτάσει από νωρίς χθες στην Άγκυρα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το παρών στην ονοματοδοσία της πυραυλακάτου «Υποπλοίαρχος Βλαχάκος» και να ξεκαθαρίζει ότι «τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι γκρίζο». «Όποιος παραβιάζει τελικά τα σύνορα τιμωρείται. Και στον 21ο αιώνα δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα άλλων εποχών. Πολύ περισσότερο, δεν έχουν θέση κάθε λογής επίδοξοι τοπικοί ταραχοποιοί», υπογράμμισε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης. Οι Τούρκοι, πάντως, φαίνεται πως παρακολουθούν στενά και την ελληνογαλλική άσκηση ΑΡΓΩ 2022, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια εβδομάδα και στην οποία συμμετέχει το γαλλικό ελικοπτεροφόρο Tonnere, καθώς χθες καταγράφηκε το ίχνος τουρκικού αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας που προφανώς «κατόπτευε» τα τεκταινόμενα στο πεδίο της άσκησης. Ειδήσεις σήμερα: Κορινθία: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της – Ήταν πρώην μοντέλο Αλεξάντρ Ντούγκιν: Ποιος είναι ο «Ρασπούτιν του Πούτιν» που προβλέπει Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο Γκάλοπ Metron Analysis: Στις 10,4 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου

