Πιερρακάκης: Ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτων και διεύρυνση του wallet τα επόμενα εργαλεία στο gov.gr

Η ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτων και η συμπερίληψη όλων των εγγράφων ταυτοποίησης στο ψηφιακό πορτοφόλι (wallet) των πολιτών στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου τους, καθώς και η ηλεκτρονική σύσταση ατομικών επιχειρήσεων, είναι οι επόμενες υπηρεσίες που σχεδιάζεται να ενταχθούν στην κεντρική πύλη gov.gr, όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, από το βήμα του «Beyond Summit», στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Καινοτομίας και Τεχνολογίας BEYOND 2022. «Αν δει κανείς την εκθετική εξέλιξη των συναλλαγών στην πατρίδα μας θα διαπιστώσει ότι ο στόχος είναι να παίρνουμε ένα- ένα τα γεγονότα της ζωής μας, να τα απλουστεύουμε και να τα περνάμε στην πύλη», είπε ο κ. Πιερρακάκης, σημειώνοντας πως ότι οι ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση από 8,8 εκατομμύρια το 2018, αυξήθηκαν σε 34 εκατομμύρια συναλλαγές το 2019, σε 94 εκατομμύρια το 2020, σε 567 εκατομμύρια το 2021 και το 2022 ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. «Δεν πιστέψαμε ποτέ στο ένα μεγάλο πράγμα , αλλά στα πολλά μικρά, που συνθέτουν κάτι πολύ μεγαλύτερο, ούτε καν άθροισμα, αλλά γινόμενο. Κάθε μέρα μια μικρή αλλαγή, έτσι οικοδομήθηκε ο αριθμός των σχεδόν 1500 υπηρεσιών», πρόσθεσε και αναφέρθηκε στον προσεχή σχεδιασμό του υπουργείου: «Εκκρεμεί ακόμη η ίδρυση της ατομικής επιχείρησης, έχει λυθεί το κομμάτι της ΙΚΕ, αλλά για τις ατομικές επιχειρήσεις που αφορούν π.χ. έναν δικηγόρο, ή μηχανικό δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Θα το κάνουμε. Εκκρεμούν πράγματα που αφορούν τις μεταβιβάσεις ακινήτων, μία πολύ δύσκολη άσκηση. Έχουμε κάνει τις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων ψηφιακά, δεν έχουμε κάνει τα ακίνητα ακόμη. Βήμα βήμα με τη συνεργασία και της ΑΑΔΕ τρέχουμε μία δουλειά που θα δημιουργήσει σύντομα έναν φάκελλο για τη μεταβίβαση ακινήτων στους συμβολαιογράφους, έστω αρχικά για τα ακίνητα εκείνα που είναι κτηματογραφημένα. Περάσαμε το wallet των ταυτοτήτων κάναμε την παρουσίαση τον Ιούλιο, εκκρεμεί να περάσουν και άλλα έγγραφα στο κινητό τηλέφωνο, όπως κάρτα αναπηρίας και κάθε έγγραφο ταυτοποίησης», διευκρίνισε. Μιλώντας για την αλλαγή που αποτέλεσε καμπή στην υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους τόνισε ότι «η μεγαλύτερη αλλαγή όλων ήταν δύο άρθρα σε έναν νόμο, στον νόμο 4623 του 2019, έναν μήνα μετά τις εκλογές, δύο άρθρα που αφορούσαν τη διαλειτουργικότητα, ώστε να μπορούν τα μητρώα να “μιλάνε” μεταξύ τους» και «με αυτόν τον τρόπο αρχίσαμε να ενώνουμε γύρω από γεγονότα της ζωής μας τα διάφορα μητρώα και βήμα βήμα και με το gov.gr σαν κεντρική στρατηγική απλουστεύσαμε τη ζωή μας». «Στ. Καλαφάτης: Για πρώτη φορά όλοι οι φορείς στην ίδια πλευρά» Στον σχεδιασμό που αφορά την υλοποίηση πλέον των 30 έργων στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2030 αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης, δίδοντας έμφαση σε έργα κοινωνικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της δυτικής πλευράς της πόλης, καθώς και σε έργα που προάγουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, και τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης. «Το μεγάλο στοίχημα είναι οι απόφοιτοι να απορροφώνται σε θέσεις εργασίας. Αυτό το επιτυγχάνουμε και θα το επισπεύσουμε ακόμη περισσότερο στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται με τον κόμβο της καινοτομίας, για να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ , να διαμορφώσουμε μιαν άλλη πραγματικότητα. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση απενοχοποιεί την έννοια του επιχειρείν, το κομμάτι της επιχειρηματικότητας γίνεται ελκυστικό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι στην αναπτυξιακή προσέγγιση της πόλης για πρώτη φορά ίσως είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά του λόφου, η κυβέρνηση που δίνει το πολιτικό στίγμα, η τοπική αυτοδιοίκηση, (σε πρώτο και δεύτερο βαθμό), οι επιχειρήσεις, οι πολίτες μαζί και εκπαιδευτικά ιδρύματα με πρυτάνεις που είναι στο ίδιο πνεύμα και μια νομοθεσία που διευκολύνει, ώστε όλα αυτά που λέμε προφορικά να γίνονται πράξη», επισήμανε Σχετικά με τη μετατροπή Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Δυτικής Θεσσαλονίκης σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Καλοχωρίου (ΕΠΕ Καλοχωρίου) ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ότι «μιλάμε για 859 επιχειρήσεις που λειτουργούν ή υπολειτουργούν κι εκεί πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις κι έχουμε υπολογίσει θα χρειαστούν πάνω από 80 εκ. ευρώ σε επίπεδο πολεοδόμησης και εγκατάστασης υποδομών», ενώ ανέφερε ότι «πάμε σε υπουργική απόφαση που αναμένουμε από το υπουργείο Ανάπτυξης, έχει προχωρήσει το θέμα». Συνολικά ο ΥΜΑΘ σημείωσε ότι το σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα προϋπολογισμού άνω των 9,3 δισ. ευρώ και «μιλάμε για έργα που βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Έργα που έχουν ολοκληρωθεί, όπως π.χ. το αεροδρόμιο Μακεδονία [..,] άλλες επενδύσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και τρέχουν και κάποιες που μπαίνουν τώρα στον χάρτη, ώστε να φτάσουμε στο τελικό: επανατοποθέτηση της πόλης, σε ένα μέλλον που φιλοδοξεί να είναι ηγέτιδα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Ειδήσεις σήμερα: Διπλό έγκλημα στην Καβάλα: «Έλα στο μαντρί» είπε ο δολοφόνος στον ξάδερφό του πριν αυτοκτονήσει Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε την προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών Ζάχος Χατζηφωτίου: Ο πολυπράγμων bon viveur με την μυθική ζωή δεν είναι πια εδώ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )