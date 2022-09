Στόλτενμπεργκ για το αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ: Η πόρτα μας είναι ανοιχτή για όλες τις χώρες της ΕΕ

«Η πόρτα μας είναι ανοιχτή για όλες τις χώρες της ΕΕ» υπογράμμισε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, λίγο μετά το επίσημο αίτημα του Κιέβου για ταχεία ένταξη στη Συμμαχία. Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ παρέπεμψε ουσιαστικά την Ουκρανία στις αποφάσεις της Συνόδου του περασμένου Ιουνίου στη Μαδρίτη, τονίζοντας ότι το αίτημα του Κιέβου θα εξεταστεί και θα πρέπει να γίνει ομόφωνα αποδεκτό απ’ όλες τις χώρες-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Το NATO υποστηρίζει το δικαίωμα όλων των χωρών να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στη Συμμαχία και κρατάει πάντα την πόρτα ανοιχτή στην Ουκρανία, όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Υποστηρίζουμε το δικαίωμα της Ουκρανίας να καθορίζει το δικό της μονοπάτι. Η στόχευσή μας τώρα είναι να παράσχουμε στήριξη στην Ουκρανία, για ν’ αποκρούσει τη βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας». Δήλωσε ακόμη ότι οι Σύμμαχοι έχουν δηλώσει και έχουν αποδείξει την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και όλοι μαζί θα αποφασίσουν την πορεία της χώρας προς την ένταξη, όπως έκαναν με τη Σουηδία και τη Φινλανδία στη Σύνοδο Κορυφής του NATO στη Μαδρίτη. «Ο Πούτιν κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, εκτοξεύει ανεύθυνες απειλές περί πυρηνικών και τώρα προσαρτά παράνομα και άλλα ουκρανικά εδάφη. Όλα αυτά μαζί συνιστούν τη σοβαρότερη κλιμάκωση από την έναρξη του πολέμου» είπε ο Στόλτενμπεργκ. Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ επανέλαβε την «αταλάντευτη υποστήριξη» των συμμάχων στην ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. «Αν αφήσουμε τον Πούτιν να κερδίσει στην Ουκρανία, θα είναι καταστροφικό για την Ουκρανία και επικίνδυνο για εμάς» σχολίασε. Παράλληλα, επανέλαβε πολλές φορές στις δηλώσεις του ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, αλλά ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι στο χέρι του Πούτιν να σταματήσει τη διένεξη. Τον κάλεσε συγκεκριμένα να σταματήσει άμεσα τον πόλεμο και επιβεβαίωσε την στήριξη στην Ουκρανία «για όσο χρειαστεί». «Η Ουκρανία έχει απόλυτο δικαίωμα να πάρει τα εδάφη της πίσω και εμείς θα την στηρίξουμε» δήλωσε. Ακόμη, καταδίκασε την προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας -Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα- από τη Ρωσία. Χαρακτηριστικά, μίλησε για μια κίνηση που προδίδει την αποτυχία του Πούτιν, ενώ δεν παρέλειψε να επαναλάβει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας στον ουκρανικό λαό. Σχετικά με τις απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων από τη ρωσική πλευρά, ο Στόλτενμπεργκ τις χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ανησυχητικές», ενώ προειδοποίησε ότι η χρήση τέτοιου είδους όπλων θα έχει σημαντικές συνέπειες και για τη Ρωσία. Ειδήσεις σήμερα: Η βασίλισσα της Δανίας δείχνει τον δρόμο στον Κάρολο: Θα αφαιρέσει τίτλους από Χάρι και Μέγκαν; ΕΕ σε Πούτιν: «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τις παράνομες προσαρτήσεις από τη Ρωσία» Πέθανε ο Ζάχος Χατζηφωτίου

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )