Τούρκος αναλυτής: «Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να αποτρέψει τουρκική επίθεση σε Θράκη και Αιγαίο» Απίστευτη παραδοχή του αναλυτή και πρώην στρατιωτικού Ισμαήλ Χακκί Πεκίν, στο φιλοκυβερνητικό δίκτυο Haber Global – Τι απάντησε σε σχόλιο της δημοσιογράφου Σαϊνούρ Τεζέλ η οποία φαίνεται πως έχει χάσει το μέτρο Παναγιώτης Σαββίδης 30.09.2022, 09:28 «Η Ελλάδα εξοπλίζεται σε Αιγαίο και Θράκη προκειμένου να αποτρέψει στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας» λέει προκλητικά ο αναλυτής και πρώην στρατιωτικός Ισμαήλ Χακκί Πεκίν, μιλώντας στο φιλοκυβερνητικό δίκτυο Haber Global και στην εκπομπή της δημοσιογράφου Σαϊνούρ Τεζέλ η οποία -επίσης- φαίνεται πως έχει χάσει το μέτρο. Σχολιάζοντας την ένταση στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, και την κοινή ελληνογαλλική άσκηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Τεζέλ έκανε προκλητικά για «πρόβα πολέμου» και για ελληνικά νησιά που είναι «μπροστά στη μύτη» της Τουρκίας. «Γίνεται ανακοίνωση για την κοινή ελληνογαλλική άσκηση και δημοσιεύουν μία NAVTEX η οποία κλείνει την περιοχή εκεί μεταξύ Σκύρου και Αγίου Ευστρατίου. Μα ενάντια σε ποιον ; Είναι μία πρόβα πολέμου ; Και μάλιστα όταν υπάρχει μία χρονική συγκυρία κλιμάκωσης. Εδώ υπάρχουν νησιά τα οποία πρέπει να είναι σε αποστρατικοποιημένο καθεστώς» σχολίασε, διερωτώμενη : «Άλλωστε βλέποντας το χάρτη, όλα τα νησιά που είναι μπροστά στη μύτη μας τα εξόπλισαν. Απέναντί μας ακριβώς έστησαν αμερικανικές βάσεις. Βλέποντας τα έτσι δεν σημαίνουν πολλά αυτά ;» κατέληξε. Απαντώντας στην τοποθέτησή της Τεζέλ, ο αναλυτής και πρώην στρατιωτικός Ισμαήλ Χακκί Πεκίν, δήλωσε πως οι κινήσεις της Ελλάδας στόχο έχουν να αποτρέψουν «στρατιωτική επιχείρηση» σε Θράκη ή Αιγαίο. «Φαίνεται πως παίρνουν μέτρα ώστε να εμποδιστεί και να αποτραπεί η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας προς το Αιγαίο, η στρατιωτική δηλαδή επιχείρηση τόσο προς τη Θράκη όσο και προς αυτά τα νησιά του Αιγαίου» δήλωσε προκλητικά ο Πεκίν, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς όσων υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει τουρκική απειλή κατά της Ελλάδας. Ειδήσεις σήμερα: Δανία: «Επίθεση» του πρίγκιπα Ιωακείμ στη βασίλισσα μετά την αφαίρεση των τίτλων από τα παιδιά του Σήμερα η φιέστα Πούτιν για την προσάρτηση: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» βλέπει ο ΟΗΕ Love Island: Ο… εισβολέας φίλος της Ηλιάνας, το μήνυμα που άναψε φωτιές και το «πάρτι» στο Twitter – Δείτε βίντεο Παναγιώτης Σαββίδης 30.09.2022, 09:28 BEST OF NETWORK 30.09.2022, 10:30 29.09.2022, 13:26 30.09.2022, 10:46 30.09.2022, 09:38 30.09.2022, 09:39 28.09.2022, 12:30

