Τσίπρας: Αντί για κρατικοποιήσεις έχουμε μοντέλο πριμοδότησης της αισχροκέρδειας Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε τις δημοσκοπήσεις, αλλά και την υπόθεση των παρακολουθήσεων «Σήμερα βρισκόμαστε δυστυχώς 4 χρόνια μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια ξανά μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες και αν δεν είχαμε καταφέρει να ρυθμίσουμε το χρέος και να αφήσουμε ένα δημοσιονομικό απόθεμα, σήμερα η χώρα θα ήταν με το κεφάλι στο νερό», είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που δίνει αυτή την ώρα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ειδικότερα ότι έχουμε πληθωρισμό που τρέχει με 11,4%, ακρίβεια «που έχει τσακίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχουμε δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, δεν έχουμε ισχυρό πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε μεταποίηση, έχουμε ένα προβληματικό παραγωγικό μοντέλο και έναν μοναδικό στην Ευρώπη ενεργειακό πληθωρισμό 62%, μοναδικό. Τόνισε ότι η εικόνα είναι ότι 7 στα 10 νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα και έχουν μειώσει την κατανάλωση σε βασικά προϊόντα και σημείωσε πως «η ευθύνη της κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζει την κρίση». Είπε ότι «εδώ έχουμε ένα μοντέλο πριμοδότησης της αισχροκέρδειας» ενώ «σε όλη την Ευρώπη έχουμε ένα κύμα κρατικοποιήσεων των ενεργειακών εταιρειών». Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις σχολίασε ότι «ο πρώτος που δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις στη χώρα είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, γιατί αν ήταν 8 και 10 και 15 και 20 (σ.σ. μονάδες διαφορά) δεν θα έκανε εκλογές να τις κερδίσει, να καθαρίσει να τελειώνει; Ή μήπως θέλετε να πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος που έδινε εντολή να παρακολουθούνται οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχει μια θεσμική ευθύνη και σέβεται τους θεσμούς;». Είπε ότι «κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της κρίσης για όλους μας και για τα κόμματα και για τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων, γιατί ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει». Είπε ακόμη ότι αυτό που οι πολίτες «δεν μπορούν να κατανοήσουν είναι αυτή την πρεμούρα να μας αποδείξουν ότι αυτό το μεγάλο σκάνδαλο για τη δημοκρατία μας, των παρακολουθήσεων, σώνει και καλά πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν απασχολεί κανέναν στην ελληνική κοινωνία και ότι αμέσως μετά που ο Ανδρουλάκης κατήγγειλε το σκάνδαλο αυτό άρχισε να καταποντίζεται, ότι ο θύτης κερδίζει και ότι το θύμα χάνει». Ειδήσεις σήμερα: Δανία: «Επίθεση» του πρίγκιπα Ιωακείμ στη βασίλισσα μετά την αφαίρεση των τίτλων από τα παιδιά του Σήμερα η φιέστα Πούτιν για την προσάρτηση: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» βλέπει ο ΟΗΕ Love Island: Ο… εισβολέας φίλος της Ηλιάνας, το μήνυμα που άναψε φωτιές και το «πάρτι» στο Twitter – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 30.09.2022, 10:00 29.09.2022, 13:26 29.09.2022, 10:48 30.09.2022, 09:38 30.09.2022, 09:39 28.09.2022, 12:30

