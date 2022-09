ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε και δεν αναγνωρίζουμε την προσάρτηση ουκρανικών κατεχομένων από τη Ρωσία

Μετά την απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για την προσάρτηση ουκρανικών κατεχομένων από τη Ρωσία, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση. «Η απόφαση αυτή είναι παράνομη, καθώς αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, και άκυρη. H Ελλάδα δεν την αναγνωρίζει», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα καταδικάζει την απόφαση προσάρτησης κατεχομένων, από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, εδαφών της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η απόφαση αυτή είναι παράνομη, καθώς αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, και άκυρη. H Ελλάδα δεν την αναγνωρίζει. Η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει, ως βασική αρχή, την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και όλων των κρατών. Θα συνεχίσει να εργάζεται για την απονομή δικαιοσύνης, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Κοινότητας στην Ουκρανία, η οποία δοκιμάζεται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες». Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε την προσάρτηση των ουκρανικών κατεχομένων Τα διατάγματα προσάρτησης των τεσσάρων κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία, υπέγραψε- νωρίτερα- ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ενημέρωσε ο ίδιος στη διάρκεια της φιέστας που είχε ετοιμάσει για τον σκοπό αυτό. «Οι πολίτες στις περιοχές της Ουκρανίας έκαναν τις επιλογές τους, υπογράψαμε την προσάρτησή τους και ελπίζουμε το κοινοβούλιο να την κάνει αποδεκτή. Εξάλλου, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, προβλέπεται στον χάρτη του ΟΗΕ. Εδώ μάχονταν οι προπαππούδες μας. Όλοι εκείνοι που θέλουν να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν, είναι θύματα των απάνθρωπων ενεργειών του καθεστώτος του Κιέβου. Θα φτιάξουμε τις υποδομές και θα αυξήσουμε την ασφάλεια, ώστε να αισθανθούν οι πολίτες την πλήρη υποστήριξη της μητέρας Ρωσίας. Δεν θα τους προδώσουμε ποτέ, θα γίνουν Ρώσοι πολίτες. Η απόφαση του 1991 δεν βασίστηκε στην επιθυμία των πολιτών. Η Ρωσία δεν έχει βλέψεις για την αναβίωση της ΕΣΣΔ» ανέφερε στην ομιλία του ο Ρώσος πρόεδρος. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Πούτιν είπε πως «είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις με την Ουκρανία. Καλούμε το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει αμέσως όλες τις εχθροπραξίες, τον πόλεμο που εξαπέλυσε το 2014 και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το Κίεβο πρέπει να σεβαστεί την επιλογή των πολιτών σε Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για τη ειρήνη». Ο Ρώσος πρόεδρος επιτέθηκε εκ νέου στη Δύση, λέγοντας: «Η Δύση ψάχνει μια νέα ευκαιρία για να αποδυναμώσει και να καταστρέψει τη Ρωσία. Υπάρχει όμως μια τόσο σπουδαία χώρα και αυτό δεν το υπολογίζουν. Η Δύση θέλει να κάνει τη Ρωσία μια αποκία, αλλά εμεις θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Είναι σημαντικό για τη Δύση οι χώρες να παραδώσουν την κυριαρχία τους για χάρη των ΗΠΑ. Οι υποσχέσεις τους για μη επέκταση του ΝΑΤΟ ήταν ένα ψέμα. Κάνουν υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, θέλουν να διαλύσουν τον πολιτισμό μας. Οι ΗΠΑ είναι αυτές που κυριαρχούν σε Γερμανία, Κορέα και Ιαπωνία, ωστόσο μετά μιλούν για ίσα δικαιώματα. Οι ΗΠΑ είναι εκείνες που καταστρέφουν τις ευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας». Ειδήσεις σήμερα: Διπλό έγκλημα στην Καβάλα: «Έλα στο μαντρί» είπε ο δολοφόνος στον ξάδερφό του πριν αυτοκτονήσει Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε την προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών Ζάχος Χατζηφωτίου: Ο πολυπράγμων bon viveur με την μυθική ζωή δεν είναι πια εδώ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )