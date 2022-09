Metron Analysis: Απέχει, αλλά ελπίζει στην αυτοδυναμία η ΝΔ Σταθερή η ψαλίδα από ΣΥΡΙΖΑ -Αντέχει το ΠΑΣΟΚ Τις τάσεις που καταγράφουν σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών και πάντως μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, επιβεβαιώνει και το γκάλοπ της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Mega. Σύμφωνα με όσα δείχνουν τα ευρήματα και της νέας δημοσκόπησης, η φθορά της κυβέρνησης από την υπόθεση των υποκλοπών έχει συγκρατηθεί με τη ΝΔ να παραμένει ή να επανέρχεται σε επίπεδα, από τα οποία μπορεί να «δει» το στόχο της αυτοδυναμίας (στις δεύτερες εκλογές με την ενισχυμένη αναλογική) αν και παραμένει ακόμα σε διακριτή, αν όχι μεγάλη απόσταση από αυτόν. Η απόσταση πάντως από τον ΣΥΡΙΖΑ δείχνει «άκαμπτη», με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αδυνατεί να κερδίσει έδαφος και να πετύχει ανατροπή των συσχετισμών. Το ενδιαφέρον στη δημοσκόπηση της Metron Analysis ότι το ΠΑΣΟΚ καταφέρνει να διατηρεί τα ποσοστά προηγούμενων μετρήσεων, σε αντίθεση με έρευνες ορισμένων άλλων εταιριών, που δείχνουν μικρή έστω μείωση, ενώ στην εκτίμηση ψήφου, φτάνει και στην περιοχή του 15%, που σημαίνει ένας σημαντικό αναβαθμισμένο ρόλο του στο μετεκλογικό σκηνικό. Τα ποσοστά των μικρότερων κομμάτων δεν παρουσιάζουν αξιόλογες μεταβολές, πλην ίσως μίας ελαφρά ανοδικής τάσης του σχήματος που έχει ιδρύσει ο Ηλίας Κασιδιάρης και ίσως διεκδικήσει την είσοδό του στη Βουλή, αλλά και της σταθεροποίησης της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου σε επίπεδα σαφώς πάνω από το ποσοστό με το οποίο μπήκε στη Βουλή το 2019. H Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29%, έναντι 20,6% του ΣΥΡΙΖΑ, (διαφορά 8,4%), το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 12,2%, το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΜέΡΑ25 με 3,4%. Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ είναι στο 35,8% με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 25,4% (διαφορά 10,4%) και το ΠΑΣΟΚ στο 15%. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ευρημάτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μεγάλο προβάδισμα από τον Αλέξη Τσίπρα και η ΝΔ διαθέτει συντριπτικά ποσοστά στην παράσταση νίκης. Για τους πολίτες το τρίπτυχο «οικονομία, ακρίβεια, ενεργειακό» είναι στην κορυφή των προβλημάτων που τους απασχολούν και στη συνέχεια βρίσκονται τα εθνικά θέματα και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το καμπανάκι για την κυβέρνηση χτυπούν τα αρνητικά ευρήματα με την αξιολόγηση των επιδόσεών της, κατά σειρά στα μέτωπα της διαφθοράς, του πληθωρισμού, της εγκληματικότητας και των εργασιακών θεμάτων. Ειδήσεις σήμερα: «Καλοκαίρι» μέχρι το Σάββατο – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς Η βιομηχανία όπλων Καλάσνικοφ ανακοινώνει πωλήσεις-ρεκόρ το 2022 Love Island: Ο… εισβολέας φίλος της Ηλιάνας, το μήνυμα που άναψε φωτιές και το «πάρτι» στο Twitter – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 29.09.2022, 18:48 29.09.2022, 13:26 29.09.2022, 10:48 29.09.2022, 14:46 29.09.2022, 14:47 29.09.2022, 22:31

