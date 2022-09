Ελληνοτουρκικά: Επιστολή-πρόκληση της Τουρκίας στον ΟΗΕ για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών – Την απορρίπτουμε, λέει η Αθήνα

Με επιστολή της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία προβαίνει για άλλη μια φορά σε προκλητικούς όσο και ανυπόστατους χαρακτηρισμούς για τα νησιά του Αιγαίου. Στην πεντασέλιδη επιστολή της από τις 17 Σεπτεμβρίου, την οποία αποκάλυψε την Παρασκευή η ΕΡΤ, η Άγκυρα ισχυρίζεται λίγο ως πολύ ότι τα νησιά του Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με μειωμένη κυριαρχία. Ακόμη περισσότερο υποστηρίζει ότι οι διεθνείς συνθήκες και αυτή των Παρισίων για τα Δωδεκάνησα (την οποία δεν έχει υπογράψει η Τουρκία) της δίνουν το δικαίωμα να αμφισβητήσει τους τίτλους της Ελλάδος επί των νησιών και των θαλασσίων ζωνών. Η Τουρκία, με άλλα λόγια, επιμένει στη σύνδεση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά με την υποχρέωση της αποστρατιωτικοποίησης. Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι οι συνθήκες δίνουν το δικαίωμα στην ίδια να αμφισβητήσει τους τίτλους της Ελλάδος επί των θαλασσίων ζωνών. Παράλληλα και παραπλανητικά καλεί την Ελλάδα σε διάλογο που προφανώς δεν μπορεί να γίνει. Υπενθυμίζεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ, η οποία έγινε μετά την υποβολή της επιστολή, δεν αναφέρθηκε στο θέμα της κυριαρχίας. Η ελληνική απάντηση Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία με τη νέα επιστολή που απέστειλε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για πολλοστή φορά, επιχειρεί να διαστρεβλώσει πλήρως την πραγματικότητα, καθώς και κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου, προκειμένου να προβάλει τις ανυπόστατες θέσεις της. Η ελληνική πλευρά την απορρίπτει στο σύνολό της. Διατηρεί το δικαίωμα, όπως τονίζεται, να απαντήσει στα απαράδεκτα, τελείως ανυπόστατα και έωλα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς, όπως και όταν το κρίνει σκόπιμο. Ειδήσεις σήμερα: Διπλό έγκλημα στην Καβάλα: «Έλα στο μαντρί» είπε ο δολοφόνος στον ξάδερφό του πριν αυτοκτονήσει Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε την προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών Ζάχος Χατζηφωτίου: Ο πολυπράγμων bon viveur με την μυθική ζωή δεν είναι πια εδώ 30.09.2022, 23:08 UPD: 30.09.2022, 23:29 4 ΣΧΟΛΙΑ

