Ελληνοτουρκικά: Νέο μπλόκο στην Τουρκία για τα F-16 – Ο Μενέντεζ βάζει όρο «να μην πετούν πάνω από την Ελλάδα»

«Φρένο» στις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά του Αιγαίου επιχειρεί να βάλει ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ μέσα από μια νέα τροπολογία. Αργά το βράδυ της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι ο Μενέντεζ κατέθεσε στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ τροπολογία που δημιουργεί νέες προϋποθέσεις στην Τουρκία για την αγορά ή τον εκσυγχρονισμό των μαχητικών της αεροσκαφών. Η συγκεκριμένη τροπολογία είναι πανομοιότυπη με αυτή που είχε καταθέσει ο βουλευτής Κρις Πάππας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και η οποία είχε εγκριθεί στις αρχές Ιουλίου. Πλέον αυξάνονται σοβαρά οι πιθανότητες να καταστεί νόμος των ΗΠΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το κείμενο που κατατέθηκε αναφέρεται ότι «ο πρόεδρος δεν μπορεί να πωλήσει ή να εγκρίνει άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογίας αναβάθμισης ή κιτ εκσυγχρονισμού F-16 σε οποιαδήποτε αρχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου περί Ελέγχου Αμυντικών Εξαγωγών, στην κυβέρνηση της Τουρκίας ή σε οποιονδήποτε οργανισμό ή όργανο της Τουρκίας, εκτός και εάν ο πρόεδρος πιστοποιήσει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και στις επιτροπές άμυνας του Κογκρέσου: 1) ότι μια τέτοια μεταφορά είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών 2) αυτή η πιστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τέτοια F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για τις επαναλαμβανόμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα. Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, έχει εκφράσει επανειλημμένως ότι είναι αντίθετος στην πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Μάλιστα, ο Μενέντεζ απαρίθμησε πρόσφατα τους αυστηρούς όρους κάτω από τους οποίους θα μπορούσε να αποσύρει τις ενστάσεις του. «Ήμουν πολύ σαφής σχετικά με την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Πουλάμε τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό με βάση κάποια στάνταρντ, με αυτούς που μοιράζονται τις αξίες μας, και όχι απλώς στη βάση του οικονομικού κέρδους» δήλωσε ο Μενέντεζ, εξηγώντας τη θέση του. Ο γερουσιαστής, συγκεκριμένα, απαρίθμησε μια σειρά από προβλήματα στα οποία η Άγκυρα θα πρέπει να αλλάξει τη συμπεριφορά και την στάση της. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: · Το θέμα της απόκτησης του ρωσικού συστήματος S-400. · Οι υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. · Οι στενές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία. · Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι φυλακίσεις δημοσιογράφων και δικηγόρων. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας Το ανατριχιαστικό σημείωμα του αυτόχειρα στην Καβάλα λίγο πριν σκοτώσει μάνα και παιδί Μέτρα και στους… οίκους ανοχής εξαιτίας των φουσκωμένων λογαριασμών ρεύματος

