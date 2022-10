Ελληνοτουρκικά – Οι Τούρκοι επικαλούνται Τσίπρα: «Η Αθήνα παραχώρησε επτά στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις» Δημοσίευμα του Anadolu «απομονώνει» τις δηλώσεις Τσίπρα για τις αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας, τονίζοντας ότι «παραχωρήθηκαν έξι στρατιωτικές βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επ’ αόριστον και χωρίς ανταλλάγματα» Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, να ξεκαθάρισε ότι το εθνικό μέτωπο κατά της αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας είναι αρραγές, ωστόσο οι Τούρκοι «απομονώνουν» ένα απόσπασμα των δηλώσεών του για την εξωτερικική πολιτική, για να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους κατά της Ελλάδας, αλλά και των ΗΠΑ. Σε άρθρο του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Τουρκίας, Anadolu, λοιπόν, δίνεται έμφαση στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις συμφωνίες Ελλάδας – ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως το κρίσιμο είναι να έχεις μια ενεργή εξωτερική και διπλωματία και να ζητείς ανταλλάγματα, δεσμεύσεις και εγγυήσεις, «αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση στη συμφωνία με τις αμερικανικές βάσεις, που παραχωρήθηκαν έξι στρατιωτικές βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επ’ αόριστον και χωρίς ανταλλάγματα». «Όταν λοιπόν έχεις παραχωρήσει έξι βάσεις επ’ αόριστον, όταν είσαι η χώρα που δίνει στην πρώτη τετράδα στην Ευρώπη τα περισσότερα όπλα στην Ουκρανία με όποιο κόστος μπορεί να έχει αυτό για την Ελλάδα, όταν λοιπόν τα έχει δώσει όλα με δύο λόγια, έχεις δώσει 12 δισ. ευρώ στους Γάλλους για πολεμικό εξοπλισμό που θα έρθει μετά από χρόνια κι έχεις υπογράψει κι ένα ελληνογαλλικό μνημόνιο συνεργασίας, που είναι οι εγγυήσεις για την ακεραιότητα»; διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας. Στο σημείο αυτό, το τουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές της δραστηριότητες και την επιθετική ρητορική της στο Αιγαίο, παρά τις εκκλήσεις της Άγκυρας… Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας Το ανατριχιαστικό σημείωμα του αυτόχειρα στην Καβάλα λίγο πριν σκοτώσει μάνα και παιδί Μέτρα και στους… οίκους ανοχής εξαιτίας των φουσκωμένων λογαριασμών ρεύματος BEST OF NETWORK 01.10.2022, 15:40 2 01.10.2022, 09:15 27.09.2022, 10:25 01.10.2022, 15:35 01.10.2022, 15:34 01.10.2022, 12:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )