Η Τουρκία θα ζητήσει από τον ΟΗΕ αναγνώριση του ψευδοκράτους, γράφει η Milliyet Το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας αναφέρει ότι θα γίνει επίκληση στο ψήφισμα του 2017 από τον ΟΗΕ για την Ιερουσαλήμ Μανώλης Καλατζής 01.10.2022, 08:42 Η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Milliyet» λίγα μόνο 24ωρα μετά την ψευδή είδηση για συμφωνία απευθείας αεροπορικών πτήσεων από τη Ρωσία στο ψευδοκράτος, επανήλθε με την «αποκάλυψη» ότι η Άγκυρα θα θέσει ενώπιον του ΟΗΕ ζήτημα αναγνώρισης των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα θα γίνει επίκληση στο ψήφισμα του 2017 από τον ΟΗΕ για την Ιερουσαλήμ. Παρά το ότι είχε υποστηριχθεί από 128 κράτη δεν υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας λόγω του βέτο των ΗΠΑ. Το ψήφισμα αφορούσε στη λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό και είχε προκύψει μετά την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από τη κυβέρνηση Τραμπ. Μόνο 9 χώρες είχε ταχθεί κατά του ψηφίσματος το οποίο είχαν προτείνει η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Υεμένη. Η Τουρκία χρησιμοποιεί συχνά το τελευταίο διάστημα τη ρητορική Πούτιν με τον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να δηλώνει χθες πως η χώρα του «είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τα δικαιώματα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και των Τουρκοκυπρίων ως εγγυήτρια χώρα». Πανομοιότυπα «επιχειρήματα» χρησιμοποιεί και ο Πούτιν για τους ρωσόφωνους της ανατολικής Ουκρανίας. Ο Τσαβούσογλου για ακόμα μία φορά επιτέθηκε στις ΗΠΑ για την άρση του εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων προς τη Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ανταμοιβή για τη στήριξη της Ουρανίας και απομάκρυνση της Λευκωσίας από τη Ρωσία με την οποία διατηρούσε στενές σχέσεις. Η Λευκωσία δεν σχολίασε επί της Ουσίας το δημοσίευμα της Milliyet και περιορίστηκε να δηλώσει ότι λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα παρακολουθώντας στενά τη κατάσταση. Ειδήσεις σήμερα: Προσάρτηση ο Πούτιν, προς το ΝΑΤΟ ο Ζελένσκι – Διεθνής καταδίκη του επεκτατισμού της ΜόσχαςΗ Ελλάδα «κλειδί» στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης με τον αγωγό IGB Η πρώτη ανάρτηση του Ατζούν Ιλιτζαλί μετά το τροχαίο Μανώλης Καλατζής 01.10.2022, 08:42 BEST OF NETWORK 30.09.2022, 15:16 30.09.2022, 16:57 27.09.2022, 10:25 30.09.2022, 20:22 30.09.2022, 10:30 30.09.2022, 20:30

