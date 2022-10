Μητσοτάκης: Διμερείς συναντήσεις με Βαλκάνιους – Η ενεργειακή συνεργασία πρώτη στη λίστα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας Νικολάε Τσιούκα και τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στο περιθώριο της τελετής για την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) στη Σόφια. Κατά τη συνάντηση με τον κ. Ράντεφ, διαπιστώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων και εκφράστηκε η κοινή βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και αναβάθμιση τους, με έμφαση σε προγράμματα συνδεσιμότητας υποδομών, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας επιβεβαιώθηκε η βούληση των δυο πλευρών για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη εξαιρετικών διμερών σχέσεων, ενώ δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας. Επισημάνθηκε ότι η ολοκλήρωση του IGB θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες για όλα τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Στις επαφές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια και τροφοδοσία της περιοχής, λόγω της θέσης της και των υποδομών που αναπτύσσει, οι οποίες καθίστανται ακόμη πιο σημαντικές καθώς γίνονται αισθητές οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στη συνάντησή με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, οι δύο ηγέτες εξήραν τη συμβολή του έργου του IGB στην διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδεύσεων και συνολικά στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, επιβεβαιώνοντας την κοινή πρόθεση βελτίωσης της διασυνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με επίκεντρο τις υποδομές. Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκαν οι άριστες σχέσεις Ελλάδας και Σερβίας και εκδηλώθηκε κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον οικονομικό, εμπορικό, τουριστικό και ενεργειακό τομέα. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας Το ανατριχιαστικό σημείωμα του αυτόχειρα στην Καβάλα λίγο πριν σκοτώσει μάνα και παιδί Μέτρα και στους… οίκους ανοχής εξαιτίας των φουσκωμένων λογαριασμών ρεύματος

