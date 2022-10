Παναγιωτόπουλος από Κύπρο: Όχι στην αποστρατιωτικοποίηση νησιών, έχουμε δικαίωμα για άμυνα

Την ανάγκη να καταδικάσουμε όλες τις δυνάμεις του αναθεωρητισμού, που καταπατούν τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στο μήνυμά του μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Λευκωσία, για την 62η επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι «η απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα ότι στη μεταπολεμική Ευρώπη και η Κύπρος δέχθηκε τη βάρβαρη τουρκική επίθεση και εισβολή», σημειώνοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι εισβολείς έκαναν λόγο για «μία ειδική στρατιωτική επιχείρηση για ειρηνευτικούς σκοπούς δήθεν». Τόνισε, ακόμα, ότι «οι αναθεωρητικές και αποσταθεροποιητικές συμπεριφορές της Τουρκίας, που αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, απειλούν την Ελλάδα με casus belli και ζητούν την αποστρατικοποίηση των νησιών μας, λες και δεν απειλούνται, λες και δεν έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε όλα τα μέτρα άμυνας, δεν είναι μόνο αβάσιμες και απαράδεκτες, αλλά υπονομεύουν και απροκάλυπτα τη σταθερότητα στην περιοχή μας». Εξήγησε, δε, ότι οι αναθεωρητισμοί και οι επεκτατισμοί κάθε φύσης δεν απειλούν μόνο τα κράτη-στόχους, αλλά αυτή την ίδια την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα ή ακόμα και την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Σημείωσε, επίσης, ως στόχο «η Κύπρος και η Ελλάδα να αποτελούν παράγοντες ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», μέσα από ισχυρές συμμαχίες με τα κράτη της ευρύτερης περιοχής, που επιδιώκουν να «καλλιεργούν πάνω από όλα το πνεύμα της φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των εθνών». «Σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτές τις κοινές προκλήσεις, απειλές και αναθεωρητικές συμπεριφορές της Τουρκίας και της Ρωσίας και να εργαστούμε για την εμβάθυνση της στρατηγικής μας σχέσης και της αμυντικής συνεργασίας μας που πάει από το καλό στο καλύτερο», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, επαναβεβαίωσε τον στόχο για «μία δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό, στη βάση των διαδοχικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, μία λύση με πλήρη κυριαρχία, πλήρη ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα, χωρίς συρματοπλέγματα, χωρίς το τείχος της διαίρεσης που ύψωσε ο εισβολέας και χωρίς, βέβαια, την παράνομη στρατιωτική κατοχή, που παραβιάζει κατάφορα τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου». «Σήμερα, οι ισχυρές, σύγχρονες και αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις μας συνεχίζουν τον ένδοξο αγώνα του Αυξεντίου, του Παλληκαρίδη, του Ισαάκ, του Σολωμού και τόσων άλλων ηρώων αγωνιστών και εγγυώνται την ελευθερία και ανεξαρτησία μας, καθώς και τη συμπαράταξη μας για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων», κατέληξε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ενώ τόνισε ότι το όραμα των Κυπρίων αγωνιστών για ελευθερία και ανεξαρτησία, αποτελεί για όλο τον Ελληνισμό, ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και αποφασιστικότητας. Ειδήσεις σήμερα: Ιατροδικαστής για Καβάλα: Σκότωσε το παιδί του και μετά άλλαξε σφαίρες για να πυροβολήσει την 31χρονη Μητσοτάκης για Τουρκία: Θα υπερασπιστούμε με αποφασιστικότητα την εδαφική μας ακεραιότητα Ελληνοαμερικανός σκότωσε με πάνω από 20 μαχαιριές διασώστρια της Πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης

