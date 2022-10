Πόλεμος στην Ουκρανία – Δένδιας και Σακελλαροπούλου πάνε Κίεβο μέσα στον Οκτώβριο Ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα Στην ουκρανική πρωτεύουσα θα μεταβεί ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμα καθοριστεί -κατά πληροφορίες, μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί αεροπορικώς στην Πολωνία και από εκεί, πιθανότατα με τρένο, στο Κίεβο. Εκεί, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα. Νωρίτερα μέσα στον μήνα θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ουκρανία και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας Το ανατριχιαστικό σημείωμα του αυτόχειρα στην Καβάλα λίγο πριν σκοτώσει μάνα και παιδί Μέτρα και στους… οίκους ανοχής εξαιτίας των φουσκωμένων λογαριασμών ρεύματος ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 01.10.2022, 11:34 01.10.2022, 09:15 27.09.2022, 10:25 01.10.2022, 09:44 01.10.2022, 09:45 01.10.2022, 09:00

