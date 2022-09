Στήριξη άνευ όρων στην Ελλάδα έναντι της Τουρκίας από τη Βέρα Γιούροβα

Οι Βρυξέλλες στηρίζουν πλήρως την Αθήνα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, τόνισε η Ευρωπαία επίτροπος Βέρα Γιουρόβα, η οποία επισκέφτηκε την Ελλάδα και συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Η αντίδραση της ΕΕ απέναντι στην τουρκική επιθετική ρητορική απέναντι στην ακεραιότητα και την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων και των νησιών πρέπει να είναι άνευ όρων. Θα πρέπει να μείνουν ανέγγιχτα», τόνισε η επίτροπος σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Επισήμανε ότι «βλέπουμε καθημερινά περιστατικά και γνωρίζω ότι “το αφεντικό μου”, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό σας αύριο γι’ αυτό και είμαι βέβαιη ότι θα του μεταφέρει την πιο ισχυρή διαβεβαίωση ότι στηρίζουμε απόλυτα την Ελλάδα και καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις από τον Ερντογάν». Τόνισε ότι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Άγκυρα και η διαχείριση του μεταναστευτικού την απομακρύνουν πλήρως από την ενταξιακή της προοπτική. Για την ενεργειακή κρίση, η Βέρα Γιούροβα είπε ότι είναι «υπαρξιακό ζήτημα για όλους τους πολίτες όλων των χωρών-μελών». Τέλος, καταδίκασε την προσάρτηση των ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία. «Ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή όταν ο Πούτιν ανακοίνωσε αυτά τα στημένα δημοψηφίσματα, ότι δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τα αποτελέσματα. Και οι τέσσερις αυτές περιοχές θεωρούνται κομμάτια της ουκρανικής επικράτειας». Ειδήσεις σήμερα: Στόλτενμπεργκ για το αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ: Η πόρτα μας είναι ανοιχτή για όλες τις χώρες της ΕΕ Διπλό έγκλημα στην Καβάλα: Πισώπλατα και από πολύ κοντά πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του και το παιδί τους Ουκρανία: Υποβάλλει αίτημα «ταχείας προσχώρησης» στο ΝΑΤΟ Κλείσιμο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )