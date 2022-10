ΣΥΡΙΖΑ: Αποχαιρετά τον Σταμάτη Κόκοτα – «Ψυχαγώγησε και εκτόνωσε τις ανάγκες του λαϊκού κόσμου» «Τον αποχαιρετούμε με λύπη και συγκίνηση», ανέφερε σε δήλωση η τομεάρχης Πολιτισμού της ΚΟ, κ. Σία Αναγνωστοπούλου Τον Σταμάτη Κόκοτα αποχαιρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με δήλωση της τομεάρχη Πολιτισμού της ΚΟ του κόμματος, κ. Σίας Αναγνωστοπούλου. «Μια σπουδαία προσωπικότητα του λαϊκού τραγουδιού, μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία -καλτ για κάποιους- ο Σταμάτης Κόκοτας, άφησε σήμερα τη σκυτάλη των τελευταίων μέτρων της ζωής του. Οι ερμηνείες του στα μεγάλα τραγούδια, με τα οποία συνδέθηκε η κρυστάλλινη χροιά της φωνής του, παρέπεμπαν σ’ εκείνες τις εποχές που το λαϊκό τραγούδι μετρούσε μεγάλες συνεργασίες, αυθεντικότητα, προσεγμένες δισκογραφικές δουλειές, ξεχωριστό ταλέντο και ποίηση. Στην δεκαετία του ’60 και του ’70, τότε που το λαϊκό τραγούδι άνθιζε μέσα σε μια ατμόσφαιρα αντιφατική και παράξενη -από τη μία η φτώχεια, η ελπίδα και η λύτρωση του κόσμου μέσα από το τραγούδι και από την άλλη οι μεγάλες πίστες- ο Σταμάτης Κόκοτας συνάντησε και ερμήνευσε τους μεγάλους συνθέτες, -Ξαρχάκο, Καλδάρα, Ζαμπέτα, Σπανό- ψυχαγώγησε και εκτόνωσε τις ανάγκες του λαϊκού κόσμου. Τον αποχαιρετούμε με λύπη και συγκίνηση. Τον ευχαριστούμε για τα μεγάλα τραγούδια που μας έδωσε και που τα τραγουδήσαμε μαζί του και που θα συνεχίσουμε να τα τραγουδάμε. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του, σε όλους τους αγαπημένους του». Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας Το ανατριχιαστικό σημείωμα του αυτόχειρα στην Καβάλα λίγο πριν σκοτώσει μάνα και παιδί Μέτρα και στους… οίκους ανοχής εξαιτίας των φουσκωμένων λογαριασμών ρεύματος BEST OF NETWORK 01.10.2022, 15:40 2 01.10.2022, 16:58 27.09.2022, 10:25 01.10.2022, 15:35 01.10.2022, 15:34 01.10.2022, 12:30

