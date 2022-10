ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης για τις φοιτητικές εστίες

«Για την τραγική κατάσταση στις φοιτητικές εστίες η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου, μετά τις σχετικές καταγγελίες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες από τις καταγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη σχετικά με την κατάσταση στις φοιτητικές εστίες και από την κ. Κεραμέως και τον κ. Θεοδωρικάκο ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν: 1. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επί τρία χρόνια ήξερε για την εγκληματική δραστηριότητα στη Εστία του Ζωγράφου και δεν έκανε απολύτως τίποτα αφήνοντας τους φοιτητές των λαϊκών οικογενειών είτε εκτός εστιών είτε εκτεθειμένους σε κίνδυνο. 2. Οι εστίες δεν υπάγονται στα πανεπιστήμια, δεν διέπονται από κανένα καθεστώς ασύλου, αλλά υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Άρα ουδεμία σχέση έχουν όσα συμβαίνουν με την συζήτηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως επιχειρεί να εμφανίσει κυβέρνηση και φιλικά της ΜΜΕ. 3. Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ διορισμένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ ο κ. Κώστας Δέρβος, ο οποίος σύμφωνα με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κάνει απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα για υπηρεσίες φύλαξης για να είναι τελικά οι φοιτητικές εστίες στο έλεος των κακοποιών. Θα περιμένουμε έστω και τώρα μια απάντηση. Όσο κρύβονται και δεν απαντούν τόσο θα επιβεβαιώνουν ότι και για την τραγική κατάσταση στις φοιτητικές εστίες η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης».​ Ειδήσεις σήμερα: Έγκλημα στην Καβάλα: Σκότωσε το παιδί του και μετά άλλαξε σφαίρες για να πυροβολήσει την 31χρονη, λέει ο ιατροδικαστής Γιατί φεύγουν από την Ελλάδα οι Αλβανοί εργάτες γης – Σε κίνδυνο η ελαιοπαραγωγή Όταν ο Ζάχος Χατζηφωτίου «ξεδίπλωσε» τα παιδικά του χρόνια: Από τις Κυριακές με τον Τσελεμεντέ στα καλοκαίρια στην Κηφισιά

