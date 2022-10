Φον ντερ Λάιεν για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη: «Μαζί θα εργαστούμε για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας» Παρευρέθηκαν σήμερα στη Σόφια την τελετή έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) Ανάρτηση στο Twitter για τη σημερινή συνάντησή της, στη Σόφια, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σύντομη και εποικοδομητική συζήτηση σήμερα στη Σόφια για την ενέργεια, τις σχέσεις με την Τουρκία, την επίσκεψη της αντιπροέδρου Βιέρα Γιούροβα στην Αθήνα», αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό στο περιθώριο της τελετής για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB). «Μαζί», προσθέτει, «θα εργαστούμε για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Ανυπομονώ να το συζητήσω με εσάς και άλλους ηγέτες στην Πράγα #EUCO». Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν είχε, επίσης, κοινή συνάντηση με τους προέδρους της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, Ρούμεν Ράντεφ και Στέβο Πεντάροφσκι, αντίστοιχα. Σε tweet της για τη συνάντηση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει: «Χαιρετίζω τη θετική δυναμική μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Οδήγησε στην έναρξη της διαδικασίας ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια καλή συνεργασία σε όλους τους τομείς προς όφελος των ανθρώπων (στις δύο χώρες), για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας». Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας Το ανατριχιαστικό σημείωμα του αυτόχειρα στην Καβάλα λίγο πριν σκοτώσει μάνα και παιδί Μέτρα και στους… οίκους ανοχής εξαιτίας των φουσκωμένων λογαριασμών ρεύματος BEST OF NETWORK 01.10.2022, 15:40 2 01.10.2022, 16:58 27.09.2022, 10:25 01.10.2022, 15:35 01.10.2022, 15:34 01.10.2022, 12:30

