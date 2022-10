Το κόστος της αμφισβητούμενης αξιοπιστίας της Fed – M.A.EL-ERIAN

Αφού προηγουμένως απέφυγε τις αυξήσεις των επιτοκίων, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει σφίξει τη νομισματική πολιτική με άνευ προηγουμένου ρυθμό. Αλλά η τρέχουσα αναταραχή στην αγορά και οι αναθεωρημένες προβλέψεις της ίδιας της κεντρικής τράπεζας δείχνουν ότι έχει ήδη γίνει μεγάλη ζημιά.

CAMBRIDGE – Η αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην τελευταία κίνηση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θύμιζε περισσότερο αναπτυσσόμενες χώρες παρά την πιο ισχυρή οικονομία του κόσμου. Δεδομένου ότι η Fed είναι η πιο σημαντική συστημικά κεντρική τράπεζα στον κόσμο, αυτό είναι κάτι περίεργο. Έχει επιπτώσεις στην οικονομική ευημερία της Αμερικής – και στον υπόλοιπο κόσμο.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, η Fed ενίσχυσε την προσέγγισή της «HFL» δύο μηνών για ώθηση των επιτοκίων υψηλότερα, ταχύτερα και για μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Εφάρμοσε μια άνευ προηγουμένου τρίτη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ότι αυξήσεις συνολικού ύψους άλλων 125 μονάδων βάσης βρίσκονται σε εξέλιξη για τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις πολιτικής του έτους. Σηματοδότησε επίσης ότι η πιθανότητα «στροφής» σε χαμηλότερα επιτόκια είναι απίθανη πριν από το 2023.

Η αναθεώρηση των οικονομικών της προβλέψεων από τη Fed ζωγράφισε μια σκοτεινή εικόνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις περισσότερες άλλες οικονομίες. Προβλέπει όχι μόνο χαμηλότερη ανάπτυξη αλλά επίσης, και το πιο εκπληκτικό, υψηλότερο πληθωρισμό – κάτι που έχει κάνει επανειλημμένα τα τελευταία τρίμηνα.

Οι τελευταίες κινήσεις της Fed συνάδουν με μια κεντρική τράπεζα που προσπαθεί συνεχώς να καλύψει τις εξελίξεις. Είναι κάτι που συναντά κανείς συνήθως σε αναπτυσσόμενες χώρες με αδύναμα ιδρύματα, όχι στον εκδότη του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και στον θεματοφύλακα των πιο εξελιγμένων χρηματοπιστωτικών αγορών του κόσμου – όπου πολλές άλλες χώρες και εταιρείες εμπιστεύονται τις αποταμιεύσεις τους.

Η σύγκριση είναι ακόμη πιο ανησυχητική όταν αναλογιστεί κανείς τι συνεπάγεται η πρόσφατη αναταραχή της αγοράς. Για αρχή, οι αγορές βλέπουν μια κεντρική τράπεζα που, όσο σκληρά και αν προσπαθεί, εξακολουθεί να παλεύει να καλύψει τις προσδοκίες της αγοράς και ό,τι χρειάζεται για να συγκρατήσει τις πιέσεις του κόστους ζωής. Έχοντας ωθηθεί σταθερά από τις αγορές να κάνει περισσότερα – και για καλό λόγο, δεδομένου ότι ο βασικός πληθωρισμός τρέχει στο 6,3% και εξακολουθεί να αυξάνεται – οι τελευταίες πολιτικές ενέργειες της Fed προκάλεσαν δεόντως μια άλλη απότομη μείωση των τιμών τόσο για τις μετοχές όσο και για τα ομόλογα.

Δεύτερον, οι αγορές βλέπουν μια κεντρική τράπεζα που αναμένει να προκαλέσει περισσότερες παράπλευρες ζημιές καθώς προσπαθεί να επιτύχει τον στόχο της για τον πληθωρισμό. Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ είπε όσα είπε αυτόν τον μήνα όταν συνέχισε να απέχει από την πιθανότητα μιας ήπιας ή «ήπιας» προσγείωσης, όπως το έθεσε κάποτε. Ο Πάουελ έχει τώρα επανειλημμένα σηματοδοτήσει περισσότερο «πόνο» μπροστά, υπονοώντας μια δυσάρεστα υψηλή πιθανότητα ύφεσης. Η αγορά φαίνεται να συμφωνεί με αυτήν την προοπτική: η καμπύλη αποδόσεων είναι ανεστραμμένη, με την απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Δημοσίου να έχει υποχωρήσει σε περίπου 40 μονάδες βάσης κάτω από εκείνη των διετών ομολόγων.

Δυσοίωνα, αυτά τα σήματα της αγοράς υποδεικνύουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ (και επομένως η παγκόσμια οικονομία) στερείται τόσο μιας άγκυρας νομισματικής πολιτικής όσο και μιας αρκετά αξιόπιστης κεντρικής τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ χρειάζονται περισσότερη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από ό,τι θα είχαν εάν η Fed είχε αντιδράσει έγκαιρα και αξιόπιστα. Αυτό θα προκαλέσει πράγματι «πόνο», με τη μορφή της χαμένης ανάπτυξης (πραγματικής και δυνητικής) και υψηλότερης ανεργίας, η οποία θα πλήξει περισσότερο τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας.

Για την παγκόσμια οικονομία, αυτό θα μεταφραστεί σε ακόμη μεγαλύτερη ευθραυστότητα της ανάπτυξης σε μια εποχή που η Ευρώπη οδεύει σε ύφεση, οι επιδόσεις της Κίνας καθυστερούν όλο και περισσότερο τις οικονομικές της δυνατότητες και μικρές πυρκαγιές καίνε σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Παρά την αυξημένη ευθραυστότητα, πολλές άλλες κεντρικές τράπεζες δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουν τη Fed στην αύξηση των επιτοκίων πέρα ​​από αυτό που θα χρειαζόταν διαφορετικά, προκειμένου να αποφευχθεί η «εισαγωγή» πιο επιζήμιου πληθωρισμού και η ανησυχητική χρηματοπιστωτική αστάθεια.

Τώρα που η Fed βρίσκεται σε μια τόσο δυσάρεστη κατάσταση – κυρίως δική της – μπορεί να τείνει να αποφύγει περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, ιδιαίτερα δεδομένης της αυξανόμενης κριτικής ότι οδηγεί την οικονομία σε ύφεση, καταστρέφει τον πλούτο και τροφοδοτεί την αστάθεια. Ωστόσο, μια τέτοια πορεία δράσης θα κινδύνευε να επαναλάβει το λάθος της νομισματικής πολιτικής της δεκαετίας του 1970, βυθίζοντας την Αμερική και τον κόσμο με μια ακόμη μεγαλύτερη περίοδο στασιμοπληθωριστικών τάσεων. Αντίθετα, η Fed θα πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του λάθους της πολιτικής της, μεταξύ άλλων μέσω της καινοτόμου σκέψης σχετικά με το πλαίσιο νομισματικής πολιτικής της και της πιο ενεργητικής συνεργασίας με άλλες οντότητες χάραξης πολιτικής (εγχώριες και στο εξωτερικό).

Δυστυχώς, είναι πολύ αργά για να αποφευχθούν όλες οι επιζήμιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της ζημίας που έχει προκαλέσει η Fed στη δική της αξιοπιστία. Η κεντρική τράπεζα καθυστέρησε σημαντικά με την απάντησή της στον πληθωρισμό. Αλλά δεν είναι πολύ αργά για να περιορίσουμε τη ζημιά. Αυτό είναι κρίσιμο.

MOHAMED A. EL-ERIAN

Mohamed A. El-Erian, President of Queens’ College at the University of Cambridge, is a professor at the Wharton School of the University of Pennsylvania and the author of The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse (Random House, 2016).