Ηλιόπουλος: Πού πάνε τα χιλιάδες ευρώ για τη φύλαξη των εστιών; Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει την κτάσταση και ζητά απάντηση από Θεοδωρικάκο και Κεραμέως «Η σπατάλη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τον εκλεκτό ΟΝΝΕΔιτη του κ. Μητσοτάκη είναι μια μικρογραφία του πώς αντιμετωπίζουν τη δημόσια διοίκηση» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος, σχολιάζοντας τη φύλαξη των φοιτητικών εστιών. Αναλυτικά η ανάρτηση: «Ο εκλεκτός του Μητσοτάκη πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Κ. Δέρβος, υπεύθυνος στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δαπανά χιλιάδες ευρώ για την φύλαξη των εστιών. Ταυτόχρονα, χωρίς καμία ντροπή, έχει προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση 202.659,62 € για υπηρεσίες σίτισης σε εταιρία που συστάθηκε την ίδια ημέρα με κεφάλαιο 5.000. Θεοδωρικάκος και Κεραμέως ας απαντήσουν λοιπόν: 1. Γιατί εδώ και τρία χρόνια που ήταν γνωστές οι καταγγελίες για την εγκληματική δράση στις εστίες η αστυνομία δεν έκανε τίποτα; Θέλετε να πάρουμε στα σοβαρά την απάντηση Θεοδωρικάκου ότι φταίει η καραντίνα; Δηλαδή η εγκληματική ομάδα ήταν σε καθεστώς τηλεργασίας; 2. Που πάνε τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που σπαταλά το ΙΝΕΔΙΒΙΜ; Σε εταιρίες φίλων και γνωστών; Η σπατάλη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τον εκλεκτό ΟΝΝΕΔιτη του κ. Μητσοτάκη είναι μια μικρογραφία του πως αντιμετωπίζουν τη δημόσια διοίκηση. Ένα σμήνος από ακρίδες που λεηλατεί τους δημόσιους πόρους τη στιγμή που η φτώχεια και οι ανισότητες αυξάνονται, τη στιγμή που ο μήνας δε βγαίνει. Οι πολίτες όμως σύντομα θα τους στείλουν εκεί που τους αξίζει, οι μέρες της αλαζονείας τους τελειώνουν». Ειδήσεις σήμερα: Στο νοσοκομείο με κορωνοϊό ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος Ανείπωτη τραγωδία στην Ινδονησία: Οπαδοί ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε γήπεδο, πάνω από 174 οι νεκροί Φωτιά σε δασική έκταση στο Μελιδόνι Φθιώτιδας BEST OF NETWORK 02.10.2022, 14:00 02.10.2022, 09:02 27.09.2022, 10:25 02.10.2022, 10:08 02.10.2022, 10:08 01.10.2022, 15:00

