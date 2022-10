Θεοδωρικάκος: Τα σύνορα είναι απροσπέλαστα, ό,τι κι αν δοκιμάσουν θα αποτύχουν «Όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας επιχειρήσει κάποιος να περάσει στην Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει» επισήμανε ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως «Τα σύνορα είναι απροσπέλαστα, ό,τι κι αν δοκιμάσουν θα αποτύχουν» διεμήνυσε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. «Όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας επιχειρήσει κάποιος να περάσει στην Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει» επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στον Σκάι και συνέχισε: «Γνωρίζουν ότι όταν το δοκίμασαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 στον Έβρο έσπασαν τα μούτρα τους». Και τόνισε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης: «Αυτό συμβαίνει κάθε ημέρα και νύχτα στον Έβρο, ό,τι κι αν δοκιμάσουν θα αποτύχουν». «Είμαστε έτοιμοι για τα πάντα» διαβεβαίωσε ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν όλα τα εναλλακτικά σενάρια, όλα τα εναλλακτικά σχέδια». Εξήγησε ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι σε πλήρη συνεργασία με τον ελληνικό στρατό στον Έβρο. «Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία στη γραμμή του Έβρου» ανέφερε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και απευθυνόμενος στην τουρκική κυβέρνηση υπογράμμισε: «Δεν πρέπει να έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία ότι όλες οι δυνάμεις ασφαλείας είναι απολύτως συντονισμένες, έχουμε απόλυτο ηθικό, απόλυτη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε κι αυτό το ξέρουν απολύτως οι απέναντι». «Θα ήταν προτιμότερο να ασχολούνται με τα του οίκου τους, χωρίς απειλές, για να ζήσουν καλύτερα κι εκείνοι» σχολίασε ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Ειδήσεις σήμερα Ράπισμα και από το Πεντάγωνο στον Ερντογάν: Η Κύπρος εντάσσεται στο αμυντικό πρόγραμμα «State Partnership» Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν των βασανιστών της 23χρονης Φαίης – Τα σημάδια στη σορό της που προβληματίζουν Διπλό φονικό στην Καβάλα: Γιατί το θύμα κατέγραφε τις συνομιλίες της με τον 56χρονο BEST OF NETWORK 01.10.2022, 15:40 2 01.10.2022, 20:18 27.09.2022, 10:25 01.10.2022, 21:09 01.10.2022, 21:11 01.10.2022, 15:00

