Μητσοτάκης στους Sunday Times: Πλησιάζει η ώρα για την απόφαση επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Αθήνα πρόκειται να θέσει στην ομόλογό του, Λιζ Τρας, όταν επισκεφθεί το Λονδίνο αργότερα μέσα στη χρονιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γράφουν οι Sunday Times που φιλοξενούν συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού. Όπως εξήγησε στην εφημερίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει πως η Βρετανία πλησιάζει στην απόφαση επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα: «Σε μια περίοδο που η Τρας θα κοιτάζει να χτίσει αξιοπιστία και ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάπως στριμωγμένο όσον αφορά τη συνολική του εικόνα μετά από την κηδεία (της βασίλισσας) θα είναι μία φανταστική χειρονομία και αυτό είναι που θα της πω» είπε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τον βασιλιά Κάρολο, με τον οποίο είπε ότι έχει μία «καλή προσωπική σχέση», ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι είναι υποστηρικτικός στο ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών, αν και αναμένει ότι θα μείνει ουδέτερος λόγω της ιδιότητάς του. Η πεποίθηση αυτή βασίζεται στις συζητήσεις που είχαν οι δυο τους όταν ο Κάρολος ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας. «Νομίζω ότι το κλίμα έχει αλλάξει στο Ηνωμένο Βασίλειο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για τη συνάντηση με τον Μπόρις Τζόνσον στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο, κατά το οποία ετέθη ξανά το αίτημα της επανένωσης με τον τότε Βρετανό πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει την πάγια θέση της βρετανικής κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι «ο Μπόρις αλλάζει απόψεις». Πέρα από το κεντρικό θέμα των Γλυπτών, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, καταγγέλοντας τη διασπορά παραπληροφόρησης από την Άγκυρα και επισημαίνοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος «κυνηγά ένα μεγαλεπήβολο οθωμανικό όραμα – θέλει να είναι περιφερειακός παίκτης και περιμένει από όλους να αποδεχθούν τη μεγαλοσύνη της Τουρκίας, κάτι που απλά δεν πρόκειται να γίνει αν έχει ως αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας». Αναφορικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε τα εξής: «Δεν έχω καταφέρει να ξεκαθαρίσω την υπόθεση. Οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς και γι’ αυτό έπρεπε να αποπέμψω δύο άτομα… Αν κάποιος ήθελε να βάλει μια σφήνα μεταξύ εμού και του ΠΑΣΟΚ, που αποτελούν πιθανούς συνεργάτες σε έναν συνασπισμό, σίγουρα το έχει επιτύχει». Σχολιάζοντας την – κατά τη βρετανική εφημερίδα – οικονομική «μεταμόρφωση» της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «πρέπει ακόμα να είμαστε προσεκτικοί», φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα την οικονομική κατάσταση στη Βρετανία. «Αν το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ταρακουνηθεί ακολουθώντας λάθος πολιτική, φανταστείτε τι θα συμβεί στην Ελλάδα», σχολιάζει. «Aν χρειαστείτε εμπειρία συνδιαλλαγής με το ΔΝΤ, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε», προσθέτει χαριτολογώντας ο πρωθυπουργός. Ειδήσεις σήμερα: Στο νοσοκομείο με κορωνοϊό ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος Ανείπωτη τραγωδία στην Ινδονησία: Οπαδοί ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε γήπεδο, πάνω από 174 οι νεκροί Φωτιά σε δασική έκταση στο Μελιδόνι Φθιώτιδας

