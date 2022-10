Μπακογιάννης: Θα είμαι ξανά υποψήφιος για τον Δήμο της Αθήνας «Να μην ξεπεράσουμε τα όρια του τουριστικού κορεσμού», «να μην κάνουμε την πόλη Ντίσνεϊλαντ» λέει ο δήμαρχος Αθηναίων Την ανάγκη να υπάρξει μια νέα συμφωνία ανάμεσα στην πρωτεύουσα και το ελληνικό κράτος, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων μέσα από την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του -σήμερα- στην “Καθημερινή της Κυριακής”. Ο κ. Μπακογιάννης, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων Γιούλης Επτακοίλη, Γιώργου Λιάλιου και Τάνιας Γεωργιοπούλου, τονίζει ότι δήμος και κεντρικό κράτος οφείλουν να αλληλοσυμπληρώνονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια στις ζωές των πολιτών. «Η Αθήνα επιστρέφει. Επενδύσεις, τουρίστες, υπηρεσίες, έργα. Η διαφορά με τη προηγούμενη δεκαετία είναι μεγάλη. Ταυτόχρονα, όμως, μάς έχει έρθει ο λογαριασμός για χρόνια αδιαφορίας και εγκατάλειψης. Είμαστε σε οριακό σημείο, αλλά έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Δήμος Αθηναίων και το κεντρικό κράτος χρειάζεται να αλληλοσυμπληρώνονται, αλλιώς ποιότητα και ασφάλεια στις ζωές μας δε θα υπάρξουν. Έχει φτάσει η ώρα για μια νέα συμφωνία της πρωτεύουσας με το ελληνικό κράτος. Συνολικά», ανέφερε ο Κ. Μπακογιάννης, εξηγώντας ότι μία τέτοια συμφωνία θα συνέβαλε πρωτίστως, στην καλύτερη λειτουργία της πόλης. «Λ.χ., να επανεξετάσουμε το ωράριο φορτοεκφόρτωσης. Ζητάμε να απαλειφθούν οι εξαιρέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας που προκαλούν εμφράγματα στην κυκλοφορία. Όπως προτείνουμε νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει να κλείνει το κέντρο για αθλητικούς αγώνες και μεγάλες διοργανώσεις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες», ανέφερε. «Δε θέλουμε η Αθήνα να μετατραπεί σε Disneyland» Απαντώντας σε ερώτηση για τη διαφύλαξη της κατοικίας και των μικρομεσαίων καταστημάτων από τη ραγδαία τουριστικοποίηση, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η πόλη θα πρέπει να αλλάξει, αλλά δε θα πρέπει να χάσει την ψυχή της. «Η μαγεία της πόλης είναι οι μικτές χρήσεις. Το γεγονός ότι σε λίγα μέτρα, για παράδειγμα, από το δημαρχείο μπορείς να βρεις ένα καλό εστιατόριο ή ένα boutique ξενοδοχείο, μπορείς να αγοράσεις από κουμπιά… έως άγκυρες. Δε θέλουμε η Αθήνα να μετατραπεί σε μια αρχαιοελληνική ή νεοκλασική Disneyland. Τα προγράμματά μας, οικονομικής ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν αρκούν. Για τον κάτοικο, σημασία έχει ο πολιτισμός της καθημερινότητας, ο τρόπος που ζει στη γειτονιά του. Ο δήμος έχει 129 γειτονιές. Στην καθεμιά ίσως χρειάζονται πολλά. Αλλά τουλάχιστον, τα πιο βασικά γίνονται. Καθαριότητα, φως, πράσινο, πεζοδρόμια, άσφαλτος, παιδικές χαρές, σχολεία και τόσα άλλα». Ο κ. Μπακογιάννης τόνισε, μάλιστα, την ανάγκη να υπάρξει ρυθμιστική παρέμβαση για το Airbnb στην πόλη, ζητώντας να αναλάβει τη νομική αρμοδιότητα και την πολιτική ευθύνη ο δήμος, όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. «Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αλλού στη πόλη έχουμε ξεπεράσει τα όρια του κορεσμού, αλλού επιζητάμε το Airbnb. Να διαμορφώσουμε λοιπόν το ρυθμιστικό μας πλαίσιο, όχι κατά τη προσφιλή μας συνήθεια «οριζόντια», αλλά γειτονιά – γειτονιά. Από κάτω προς τα πάνω. Ποιο υπουργείο δηλαδή ξέρει την Αθήνα καλύτερα;» αναρωτήθηκε. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε επίσης ότι έχοντας ήδη συμπληρώσει 12 χρόνια θητείας στην τοπική αυτοδιοίκηση, με διαφορετικές κυβερνήσεις και Υπουργούς, έχει μάθει να δίνει προσωπικές μάχες, αναζητώντας πεδία και τρόπους συνεργασίας. «Για αυτό επιμένω σε μια νέα συμφωνία με το Κράτος, με προοπτική δεκαετίας. Έχω εξαιρετική συνεργασία με την κυβέρνηση, κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να αποπροσωποιούμε τις καταστάσεις. Να μάθουμε να σκεφτόμαστε ευρωπαϊκά και να λειτουργούμε θεσμικά». «Η ΠΥΡΚΑΛ ήταν μία ευκαιρία να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το αύριο της πόλης» Με αφορμή το κυβερνητικό σχέδιο μεταφοράς των υπουργείων από το κέντρο της Αθήνας στην ΠΥΡΚΑΛ, ο κ. Μπακογιάννης απάντησε: «Ήταν μια ευκαιρία να καθίσουμε και να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το αύριο της πόλης. Αντ’ αυτού ελήφθη μια απόφαση για την Αθήνα χωρίς την Αθήνα, και τώρα τρέχουμε, κατόπιν εορτής, σε συνεργασία με τους αρμοδίους, να δώσουμε λύσεις. […] Η απόφαση είναι ειλημμένη. Σεβαστό. Εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ισορροπία της πόλης την επόμενη ημέρα και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε». Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε και σε μία δεύτερη ευκαιρία που χάθηκε σε προγραμματικό επίπεδο συνεννόησης δήμου και κράτους. «Η κοινωνική κατοικία. Είναι αδιαμφισβήτητα σωστά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, χαίρομαι που έγινε δεκτή η πρόταση του δήμου για μετασχηματισμό του προγράμματος «Εστία» σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Αντικειμενικά, όμως, μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει περισσότερο: αντί να υπάρχει μια «οριζόντια» λογική για όλη τη χώρα, να μιλήσουμε ειδικά για τα μεγάλα αστικά κέντρα και ακόμα πιο ειδικά για την Αθήνα. Μπορεί να είμαστε όλοι ίσοι, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι», υπογράμμισε. Εκτενές πρόγραμμα απαλλοτριώσεων Η Αθήνα κερδίζει συνεχώς κοινόχρηστους χώρους σε περιοχές που εκτείνονται «από την Αχαρνών μέχρι τους Αμπελόκηπους μέσα από ένα εκτενές πρόγραμμα απαλλοτριώσεων», τόνισε ο Κ. Μπακογιάννης και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο εμβληματικό έργο της διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. «Είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση σε κέντρο ευρωπαϊκής πόλης σήμερα. Μην ξεχνάτε πως το γήπεδο είναι και ο καταλύτης για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με δύο υπερ-τοπικούς πόλους: στον Ελαιώνα και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου κερδίζουμε έναν πολύτιμο πνεύμονα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή». Μεγάλος Περίπατος – ένα ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναζωογόνησης του κέντρου Ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε και στην κριτική που έχει δεχθεί η δημοτική αρχή για το έργο του Μεγάλου Περιπάτου, επισημαίνοντας ότι «η καλοπροαίρετη κριτική είναι πάντα εποικοδομητική», ενώ σχετικά με την εξέλιξη του έργου, τόνισε: «Το έργο εκτελείται, η Πανεπιστημίου είναι τώρα εργοτάξιο και ολοκληρώνεται το Πάσχα. Τμηματικά θα παραδοθεί νωρίτερα. Λιγότερα αυτοκίνητα, περισσότερο πράσινο, λιγότερος θόρυβος, περισσότεροι πεζοί και ποδηλάτες. Ο Μεγάλος Περίπατος είναι ένα ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναζωογόνησης του κέντρου. Από την Ομόνοια, που ξανάγινε πλατεία μέχρι το κάτω μέρος του Συντάγματος που ήδη παραδόθηκε». Σε ερώτηση για την επιβάρυνση της κυκλοφορίας στο κέντρο εξαιτίας των έργων, ανέφερε ότι -βάσει και των μετρήσεων της ομάδας ειδικών από το ΕΜΠ- αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Για το αισθητικό αποτέλεσμα στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, ο κ. Μπακογιάννης απάντησε ότι η ιστορικότητα και η εμβληματικότητα του Συντάγματος «δεν αντέχουν ριψοκίνδυνα αρχιτεκτονικά εφέ και ασκήσεις εντυπωσιασμού», ενώ ως προς τη σημασία του έργου τόνισε ότι έκλεισε μια “μαύρη τρύπα” στην καρδιά της Αθήνας. «Μέχρι πριν λίγους μήνες βγαίνοντας από την Ερμού έπεφτες σε μια χαράδρα που μπερδευόντουσαν αυτοκίνητα, ταξί και λεωφορεία. Σήμερα συναντάς μια μεγάλη πλατεία με 24 νέα δέντρα, και σύντομα σιντριβάνια και σκίαστρα στις πέργκολες με τακτοποιημένα τραπεζοκαθίσματα». Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στα παράλληλα έργα που υλοποιούνται στην πόλη, τονίζοντας ότι κάποια έχουν καθυστερήσει εδώ και δεκαετίες. «Ο Εθνικός Κήπος και ο Λυκαβηττός προχωράνε. Η ανάπλαση της πλατείας Θεάτρου έχει ξεκινήσει, ενώ αυτή της Βασιλίσσης Όλγας αναμένεται στις αρχές του νέου έτους. Το θέατρο του Λυκαβηττού θα ανοίξει ξανά το καλοκαίρι». Αναφερόμενος στο δεύτερο κύμα παρεμβάσεων στο εμπορικό τρίγωνο της πόλης, ύψους 9 εκατ. ευρώ, προανήγγειλε ότι τα έργα σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2023 και θα αφορούν μία έκταση 195 στρεμμάτων. Για την παράταση επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων Ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε και για την παράταση της δυνατότητας των καταστηματαρχών να επεκτείνουν τα τραπεζοκαθίσματά τους σε κοινόχρηστους χώρους, εξηγώντας πως η απόφαση αυτή δεν προκαλεί κανέναν ενθουσιασμό. «Μεταξύ των άλλων διότι δεν καταλαβαίνω γιατί το πεζοδρόμιο της Φιλολάου ή ο πεζόδρομος Αγίας Ζώνης είναι θέμα της Βουλής και όχι του δημοτικού συμβουλίου. Στη πράξη φέτος δώσαμε περίπου τις μισές «έξτρα» άδειες από ότι πέρυσι. Στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η Πλάκα, δεν έχουμε δώσει καμία τέτοια άδεια. Η νομοθετική ρύθμιση μάς δίνει τη δυνατότητα να παραχωρήσουμε επιπλέον τετραγωνικά μέτρα. Δεν μάς το επιβάλλει». «Χρειαζόμαστε προληπτική, διαρκή και συστηματική αστυνόμευση στις γειτονιές» Απαντώντας σε ερώτημα για το αν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Κ. Μπακογιάννης απάντησε: «Το ερώτημα δεν είναι αν αποκαταστάθηκαν οι δικές μου σχέσεις. Δεν είχα ποτέ άλλωστε και τίποτα να χωρίσω. Αλλά αν αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις των Αθηναίων. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες και Ελληνίδες αστυνομικοί προσπαθούν φιλότιμα. Ξεπερνώντας ενίοτε εαυτούς. Στους δρόμους όμως δεν είναι αρκετοί. Θέλουμε κοινοτική αστυνόμευση. Δηλαδή, προληπτική, διαρκή και συστηματική παρουσία στις γειτονιές». Ξανά υποψήφιος Τέλος, ο κ. Μπακογιάννης επανέλαβε ότι θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τον Δήμο της Αθήνας. «Για να ολοκληρώσουμε αυτά που ξεκινήσαμε. Κυρίως, έχοντας ξεμπερδέψει με τις εκκρεμότητες του παρελθόντος να βάλουμε τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Για μια Αθήνα που να ανταποκρίνεται στα όνειρα και στα αιτήματα της εποχής». Εκτενές πρόγραμμα απαλλοτριώσεων Η Αθήνα κερδίζει συνεχώς κοινόχρηστους χώρους σε περιοχές που εκτείνονται «από την Αχαρνών μέχρι τους Αμπελόκηπους μέσα από ένα εκτενές πρόγραμμα απαλλοτριώσεων», τόνισε ο Κ. Μπακογιάννης και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο εμβληματικό έργο της διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. «Είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση σε κέντρο ευρωπαϊκής πόλης σήμερα. Μην ξεχνάτε πως το γήπεδο είναι και ο καταλύτης για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με δύο υπερ-τοπικούς πόλους: στον Ελαιώνα και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου κερδίζουμε έναν πολύτιμο πνεύμονα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή». Μεγάλος Περίπατος – ένα ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναζωογόνησης του κέντρου Ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε και στην κριτική που έχει δεχθεί η δημοτική αρχή για το έργο του Μεγάλου Περιπάτου, επισημαίνοντας ότι «η καλοπροαίρετη κριτική είναι πάντα εποικοδομητική», ενώ σχετικά με την εξέλιξη του έργου, τόνισε: «Το έργο εκτελείται, η Πανεπιστημίου είναι τώρα εργοτάξιο και ολοκληρώνεται το Πάσχα. Τμηματικά θα παραδοθεί νωρίτερα. Λιγότερα αυτοκίνητα, περισσότερο πράσινο, λιγότερος θόρυβος, περισσότεροι πεζοί και ποδηλάτες. Ο Μεγάλος Περίπατος είναι ένα ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναζωογόνησης του κέντρου. Από την Ομόνοια, που ξανάγινε πλατεία μέχρι το κάτω μέρος του Συντάγματος που ήδη παραδόθηκε». Σε ερώτηση για την επιβάρυνση της κυκλοφορίας στο κέντρο εξαιτίας των έργων, ανέφερε ότι -βάσει και των μετρήσεων της ομάδας ειδικών από το ΕΜΠ- αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Για το αισθητικό αποτέλεσμα στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, ο κ. Μπακογιάννης απάντησε ότι η ιστορικότητα και η εμβληματικότητα του Συντάγματος «δεν αντέχουν ριψοκίνδυνα αρχιτεκτονικά εφέ και ασκήσεις εντυπωσιασμού», ενώ ως προς τη σημασία του έργου τόνισε ότι έκλεισε μια “μαύρη τρύπα” στην καρδιά της Αθήνας. «Μέχρι πριν λίγους μήνες βγαίνοντας από την Ερμού έπεφτες σε μια χαράδρα που μπερδευόντουσαν αυτοκίνητα, ταξί και λεωφορεία. Σήμερα συναντάς μια μεγάλη πλατεία με 24 νέα δέντρα, και σύντομα σιντριβάνια και σκίαστρα στις πέργκολες με τακτοποιημένα τραπεζοκαθίσματα». Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στα παράλληλα έργα που υλοποιούνται στην πόλη, τονίζοντας ότι κάποια έχουν καθυστερήσει εδώ και δεκαετίες. «Ο Εθνικός Κήπος και ο Λυκαβηττός προχωράνε. Η ανάπλαση της πλατείας Θεάτρου έχει ξεκινήσει, ενώ αυτή της Βασιλίσσης Όλγας αναμένεται στις αρχές του νέου έτους. Το θέατρο του Λυκαβηττού θα ανοίξει ξανά το καλοκαίρι». Αναφερόμενος στο δεύτερο κύμα παρεμβάσεων στο εμπορικό τρίγωνο της πόλης, ύψους 9 εκατ. ευρώ, προανήγγειλε ότι τα έργα σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2023 και θα αφορούν μία έκταση 195 στρεμμάτων. Για την παράταση επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων Ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε και για την παράταση της δυνατότητας των καταστηματαρχών να επεκτείνουν τα τραπεζοκαθίσματά τους σε κοινόχρηστους χώρους, εξηγώντας πως η απόφαση αυτή δεν προκαλεί κανέναν ενθουσιασμό. «Μεταξύ των άλλων διότι δεν καταλαβαίνω γιατί το πεζοδρόμιο της Φιλολάου ή ο πεζόδρομος Αγίας Ζώνης είναι θέμα της Βουλής και όχι του δημοτικού συμβουλίου. Στη πράξη φέτος δώσαμε περίπου τις μισές «έξτρα» άδειες από ότι πέρυσι. Στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η Πλάκα, δεν έχουμε δώσει καμία τέτοια άδεια. Η νομοθετική ρύθμιση μάς δίνει τη δυνατότητα να παραχωρήσουμε επιπλέον τετραγωνικά μέτρα. Δεν μάς το επιβάλλει». «Χρειαζόμαστε προληπτική, διαρκή και συστηματική αστυνόμευση στις γειτονιές» Απαντώντας σε ερώτημα για το αν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Κ. Μπακογιάννης απάντησε: «Το ερώτημα δεν είναι αν αποκαταστάθηκαν οι δικές μου σχέσεις. Δεν είχα ποτέ άλλωστε και τίποτα να χωρίσω. Αλλά αν αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις των Αθηναίων. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες και Ελληνίδες αστυνομικοί προσπαθούν φιλότιμα. Ξεπερνώντας ενίοτε εαυτούς. Στους δρόμους όμως δεν είναι αρκετοί. Θέλουμε κοινοτική αστυνόμευση. Δηλαδή, προληπτική, διαρκή και συστηματική παρουσία στις γειτονιές». Ξανά υποψήφιος Τέλος, ο κ. Μπακογιάννης επανέλαβε ότι θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τον Δήμο της Αθήνας. «Για να ολοκληρώσουμε αυτά που ξεκινήσαμε. Κυρίως, έχοντας ξεμπερδέψει με τις εκκρεμότητες του παρελθόντος να βάλουμε τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Για μια Αθήνα που να ανταποκρίνεται στα όνειρα και στα αιτήματα της εποχής». 