Ο Σάλιβαν «προσγείωσε» τον Καλίν: Κάντε διάλογο για τις διαφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Νέα… παράπονα στις ΗΠΑ για το μπλόκο στην αγορά των F-16 έκανε σήμερα η Άγκυρα συνεχίζοντας παράλληλα την τακτική των… φραστικών προκλήσεων σε βάρος της Ελλάδας. Ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν συναντήθηκε απόψε στην Κωνσταντινούπολη με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν και ζήτησε εκ νέου την αγορά νέων αμερικανικών μαχητικών αλλά και τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών που έχει ήδη στην κατοχή της η τουρκική πολεμική αεροπορία. Παράλληλα ο τούρκος αξιωματούχος επιχείρησε να αποκρύψει τις ευθύνες της Τουρκίας για την κλιμάκωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς για «επιθετικές και παράνομες ενέργειες εκ μέρους της Ελλάδας». Στην προκλητική ρητορική της Άγκυρας ο Αμερικανός αξιωματούχος απάντησε πάντως με συστάσεις για διάλογο ενώ η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν κάνει την παραμικρή αναφορά σε ότι αφορά την αγορά ή την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. «Διάλογος και διπλωματία για τις διαφορές» «Η σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση τυχόν διαφωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο» συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στην Κωνσταντινούπολη ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν με τον επικεφαλής σύμβουλο της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία ενόψει της επιθετικότητας της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης της απόπειρας για την παράνομη προσάρτηση της ουκρανικής επικράτειας από τη Ρωσία. Ο κ. Σάλιβαν εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της Τουρκίας να βελτιώσει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, βοηθώντας στη διευκόλυνση της εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών και στο διπλωματικό της έργο για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου, καθώς και δύο Αμερικανών πολιτών που κρατούνται από τη Ρωσία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζήτησαν επίσης θέματα περιφερειακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξής τους για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση τυχόν διαφωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο και την πρόοδο στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Aπαράδεκτες οι ελληνικές προκλήσεις Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του γραφείου του Καλίν, η συζήτησή του με τον Σάλιβαν ήταν εφ’ όλης της ύλης. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τέθηκαν επί τάπητος: – οι διμερείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, – η αμυντική βιομηχανία – ο πόλεμος στην Ουκρανία, – η κατάσταση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, – οι διαδικασίες ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ – η κατάσταση στο Νότιο Καύκασο. Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό δίκτυο DHA, επικαλούμενο το γραφείο του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας, ο Καλίν έθεσε στον συνομιλητή του το θέμα των F-16, λέγοντας πως η ολοκλήρωση της αγοράς νέων μαχητικών και αναβάθμισης των υπαρχόντων «θα εξυπηρετούσε τα στρατηγικά συμφέροντα των δύο χωρών». Υπογραμμίστηκε – πάντα κατά την ίδια πηγή – ο βασικός ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και υπό αυτό το πρίσμα διατυπώθηκε πως «οι σύμμαχοι θα πρέπει να ενεργούν με αρμονία και αλληλεγγύη έναντι των κοινών κινδύνων ασφαλείας και όλων των τρομοκρατικών απειλών». Τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της σε θέματα Αιγαίου και Μεσογείου, ο Καλίν υποστήριξε ότι «οι επιθετικές και παράνομες ενέργειες της Ελλάδας είναι απαράδεκτες». Ειδήσεις σήμερα:Νίκος Δένδιας: «Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με βάση το Διεθνές δίκαιο, αλλά και για όλα τα ενδεχόμενα» Στην Ηγουμενίτσα 56 μετανάστες που διασώθηκαν στην Κεφαλονιά – Αρνούνταν κάθε βοήθεια, δέχτηκαν όταν αγρίεψε ο καιρός Διπλό έγκλημα στην Καβάλα: «40 χρόνια ιατροδικαστής, σπάνια έχω δει να σκοτώσουν εν ψυχρώ 11 μηνών μωρό»

