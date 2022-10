ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε την επίθεση εναντίον της γαλλικής πρεσβείας στη Μπουρκίνα Φάσο Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας μας στη σύμμαχο Γαλλία και ζητά από τις τοπικές αρχές να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών «Καταδικάζουμε την πρόσφατη επίθεση εναντίον της γαλλικής πρεσβείας στο Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter. «Οι τοπικές αρχές οφείλουν να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης», σημειώνει. «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στη σύμμαχο Γαλλία». «Καταδικάζουμε την πρόσφατη επίθεση εναντίον της γαλλικής πρεσβείας στο Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter. Καταδικάζουμε την πρόσφατη επίθεση εναντίον της Γαλλικής Πρεσβείας στο Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο. Οι τοπικές αρχές οφείλουν να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στη σύμμαχο Γαλλία. https://t.co/shqIfe1Pmz pic.twitter.com/19PCngaOc7 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 2, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Νίκος Δένδιας: «Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με βάση το Διεθνές δίκαιο, αλλά και για όλα τα ενδεχόμενα» Στην Ηγουμενίτσα 56 μετανάστες που διασώθηκαν στην Κεφαλονιά – Αρνούνταν κάθε βοήθεια, δέχτηκαν όταν αγρίεψε ο καιρός Διπλό έγκλημα στην Καβάλα: «40 χρόνια ιατροδικαστής, σπάνια έχω δει να σκοτώσουν εν ψυχρώ 11 μηνών μωρό» BEST OF NETWORK 02.10.2022, 15:30 02.10.2022, 19:50 27.09.2022, 10:25 02.10.2022, 10:08 02.10.2022, 10:08 02.10.2022, 16:00

