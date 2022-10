Έκτο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Η Ελλάδα Μετά VI – Εθνική στρατηγική και διεθνής περιδίνηση Κεντρικό θέμα θα είναι η Εθνική στρατηγική και η διεθνής περιδίνηση Ιδέες και προτάσεις για την συγκρότηση της εθνικής στρατηγικής στη συγκυρία των πολλαπλών ανακατατάξεων στην διεθνή κοινότητα επιχειρεί να παρουσιάσει ο Κύκλος Ιδεών με το έκτο ετήσιο διήμερο Συνέδριο, που ξεκινά σήμερα στις 11 το πρωί με την εισαγωγική ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να υπάρχει μια καλά επεξεργασμένη και συμπεριληπτική εθνική στρατηγική που να μπορεί να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συναίνεση- με την ομιλία του δε, θα επιδιώξει να αναλύσει πλήρως το σχετικό «οδικό χάρτη» που προτείνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο Συνέδριο που οργανώνεται από το 2017 με τον γενικό τίτλο «Η Ελλάδα Μετά», ο κ. Βενιζέλος θα ορίσει με την εισαγωγική του ομιλία το πλαίσιο που έχει ως τίτλο το ζητούμενο, όπως λένε οι συνομιλητές του: το πως θα μετακινηθούμε «από μία δημόσια συζήτηση εκτός θέματος σε μια Ελλάδα εντός θέματος». Είναι πασιφανές ότι οι «προβολείς» θα εστιάσουν αφενός στις προτάσεις που θα καταθέσει το σύνολο των ομιλητών στο διήμερο Συνέδριο και αφετέρου στις παρουσίες αλλά και στις απουσίες από το συγκεκριμένο «βήμα» δημόσιου διαλόγου. Σε κάθε περίπτωση, οι βασικές παράμετροι μιας εθνικής στρατηγικής θα συζητηθούν σε εννέα θεματικούς Κύκλους και δεκαεπτά πάνελ. «Αφετηρία της συζήτησης είναι η μεγάλη εις βάθος έρευνα που διενήργησε για λογαριασμό του Κύκλου Ιδεών η Metron Analysis και θα παρουσιάσει ο Στράτος Φαναράς. Αντικείμενο της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνει τη διεθνή περιδίνηση και αξιολογεί τις εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες η ελληνική κοινωνία», λένε οι διοργανωτές του Συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών, δίνοντας το «στίγμα» για το αντικείμενο της συζήτησης, σήμερα και αύριο: «Η διεθνής περιδίνηση εκδηλώνεται σε όλα τα πεδία: πυρηνική απειλή, ανοικτή σύγκρουση της φιλελεύθερης δημοκρατίας με τον αυταρχισμό και τον ολοκληρωτισμό, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, προοπτική ύφεσης, αλλαγή της νομισματικής πολιτικής με αύξηση επιτοκίων και τερματισμό της ποσοτικής χαλάρωσης, όξυνση της κλιματικής κρίσης, συνέχιση της πανδημίας, διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, δυσλειτουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα παραμένουν όλες οι εστίες κρίσης που ήταν ανοικτές όταν ξεκίνησε η ρωσική στρατιωτική εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι νέοι διεθνείς συσχετισμοί επηρεάζουν καταλυτικά τις περιφερειακές διενέξεις που αποκτούν παρακολουθηματικό χαρακτήρα. Μέσα σε ένα τόσο διαταραγμένο και αβέβαιο διεθνές πλαίσιο η Ελλάδα δεν αρκεί να είναι με καθαρό τρόπο εντεταγμένη στο δυτικό στρατόπεδο και να λειτουργεί ως κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Ούτε μπορεί να ζει με την εντύπωση ότι έχει επανέλθει σε μια κανονικότητα που δεν κινδυνεύει, ότι είναι μια μικρή όαση. Η ανάγκη να υπάρχει μια καλά επεξεργασμένη και συμπεριληπτική εθνική στρατηγική που μπορεί να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συναίνεση, είναι επιτακτική». Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Τραγωδία στην Ινδονησία: Πρώτα πέθαναν δυο αστυνομικοί και μετά ρίξαμε τα δακρυγόνα, λένε οι αρχές Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες BEST OF NETWORK 02.10.2022, 15:30 02.10.2022, 19:50 27.09.2022, 10:25 02.10.2022, 21:50 02.10.2022, 21:49 02.10.2022, 16:00

