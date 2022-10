Έρευνα της Metron Analysis στο Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Ναι» από το 45% σε «δεύτερη Κυριακή» αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση Tο 49% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της συγκρότησης αυτοδύναμης κυβέρνησης Φώφη Γιωτάκη 03.10.2022, 13:38 Ενδιαφέροντα ευρήματα για τις τάσεις της κοινής γνώμης όσον αφορά την «επόμενη μέρα» των εκλογών και τον σχηματισμό κυβέρνησης καταγράφονται σε έρευνα της Metron Analysis που έγινε με αφορμή το Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών. Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσίασε κατά την έναρξη του διήμερου Συνεδρίου ο Στράτος Φαναράς, το 49% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της συγκρότησης αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 47% επιθυμεί τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Εάν και εφόσον το εκλογικό αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής (με το σύστημα απλής αναλογικής) «αποτρέψει» τον σχηματισμό αυτοδύναμης (μονοκομματικής) κυβέρνησης, τότε το 52% συμφωνεί με την προοπτική κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ το 45% συμφωνεί με την επαναληπτική εκλογή, τη «δεύτερη Κυριακή». Άλλη «κάρτα» της έρευνας δείχνει ότι η κομματική εμπιστοσύνη κινείται σε χαμηλά επίπεδα: η μέση τιμή σημειώνεται στο 3,8, στην κλίμακα από το μηδέν μέχρι το 10. Μόλις το 31% δηλώνει ότι οι απόψεις του ταυτίζονται με αυτές κάποιου κόμματος- «αυτό δεν συμβαίνει στη δική μου περίπτωση», απαντά το 68%. Στα της κοινωνικής ατζέντας κυριαρχούν τα οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Τα δύο σοβαρά για τους πολίτες ζητήματα είναι η ακρίβεια- επάρκεια εισοδήματος (96%) και το ενεργειακό (95%). Ακολουθούν τα ζητήματα της δημόσιας Παιδείας, της καθημερινότητας , του πολέμου στην Ουκρανία, της τουρκικής προκλητικότητας – ως πιο σοβαρό ζήτημα χαρακτηρίζει το ζήτημα των υποκλοπών μόνο το 66%. Δείτε εδω όλη την έρευνα της Metron Analysis Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης στο -: Η Ευρώπη μπορεί να πολεμήσει τον Πούτιν με πλαφόν στην τιμή του αερίου Ο 56χρονος στην Καβάλα ήταν κακότροπος και έβριζε μονίμως – Ζητούσε χρήματα από κληρονομιά της 31χρονης για να αγοράσει κατσίκια Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Φώφη Γιωτάκη 03.10.2022, 13:38 BEST OF NETWORK 03.10.2022, 12:00 03.10.2022, 13:42 03.10.2022, 11:02 03.10.2022, 08:43 03.10.2022, 08:45 03.10.2022, 10:30

