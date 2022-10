Αθήνα: «Δεν θα επιτραπεί η παραβίαση της συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου» – Στη Λιβύη Τούρκοι υπουργοί

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το ζήτημα της φερόμενης ως κυοφορούμενης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για την εκμετάλλευση των λιβυκών ενεργειακών πηγών από την Τουρκία, παρακολουθείται στενά. Θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εφόσον υπάρξει συμφωνία και πληροφόρηση όσον αφορά το περιεχόμενο της. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι ο σεβασμός της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ του 2020 είναι απολύτως ζωτικής σημασίας. Δεν θα επιτραπεί η παραβίαση της και η πυροδότηση ακόμη μίας εστίας έντασης στην Μεσόγειο. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε ενημέρωση συμμάχων και εταίρων. Στη Λιβύη υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία Επίσημη επίσκεψη στη Λιβύη πραγματοποιεί σήμερα υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία «κατόπιν εντολής του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών. Η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Φατίχ Ντονμέζ, τον Υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, τον Υπουργό Εμπορίου Μεχμέτ Μους, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν και τον Εκπρόσωπο του Προέδρου Ιμπραήμ Καλία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, «κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα συζητηθεί η διαδικασία πολιτικής μετάβασης στη Λιβύη και σε αυτό το πλαίσιο το θέμα των εκλογών, θα επανεξεταστούν οι διμερείς σχέσεις συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας σε στρατιωτική εκπαίδευση και θα ανταλλάσσονται απόψεις για περιφερειακά ζητήματα». Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου θα υπογράψει τη διμερή συμφωνία για τη μίσθωση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Λιβύης στην Τουρκία για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τουρκικές εταιρείες. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης στο -: Η Ευρώπη μπορεί να πολεμήσει τον Πούτιν με πλαφόν στην τιμή του αερίου Ο 56χρονος στην Καβάλα ήταν κακότροπος και έβριζε μονίμως – Ζητούσε χρήματα από κληρονομιά της 31χρονης για να αγοράσει κατσίκια Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας

