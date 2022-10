Απάντηση Πλακιωτάκη στα fake news Τσελίκ: Σώζουμε χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο «Η Ελλάδα σώζει χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο, ζωές που θέτουν σε κίνδυνο τα κυκλώματα διακινητών που η Τουρκία αφήνει να δρουν ανενόχλητα», σημειώνει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Την έντονη αντίδραση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκάλεσαν οι δηλώσεις του εκπροσώπου του AKP Ομέρ Τσελίκ ο οποίος επιμένοντας στα fake news τόνισε μεταξύ άλλων ότι «μπροστά στα μάτια της ΕΕ, η Ελλάδα σκοτώνει ανθρώπους, μετανάστες, γυναίκες, παιδιά στο Αιγαίο». Απαντώντας στα ψεύδη του Ομέρ Τσελίκ ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι «ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος Κόμματος ΑΚΡ γνωρίζει καλά ότι η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη από αυτά που δηλώνει». «Η Ελλάδα σώζει χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. Ζωές που θέτουν σε κίνδυνο τα κυκλώματα διακινητών που η Τουρκία αφήνει να δρουν ανενόχλητα», συμπλήρωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σχετικά Άρθρα ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα Best of Network 03.10.2022, 12:00 03.10.2022, 16:52 03.10.2022, 11:02 03.10.2022, 20:04 03.10.2022, 20:06 03.10.2022, 17:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )