Βουλή: Αυλαία για τη νέα περίοδο – Ο αγιασμός και οι απουσίες Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχήθηκε στους βουλευτές ο Θεός να τους δίνει δύναμη, υπομονή και φώτιση στο δύσκολο έργο τους Ελένη Γκρήγκοβιτς 03.10.2022, 12:54 Τις ημέρες πριν την πανδημία, θύμιζε το πρωί της Δευτέρας (3/10) η ολομέλεια της Βουλής με τον αγιασμό της νέας περιόδου. Μετά από περίπου δύο χρόνια, η αίθουσα ήταν γεμάτη από βουλευτές όλων των κομμάτων οι οποίοι έδωσαν το «παρών» για τον αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Από την τελετή απουσίαζε δικαιολογημένα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ταξίδευσε εκτάκτως για το Λονδίνο λόγω της επιδείνωσης της υγείας του πατέρα της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη. Από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, εντός της αίθουσας ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρα ενώ αντίθετα απουσίαζαν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Κυριάκος Βελόπουλος και Γιάνης Βαρουφάκης. Στον χαιρετισμό του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, τόνισε ότι ο αγιασμός συμβολίζει την ενότητα. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος ευχήθηκε στους βουλευτές ο Θεός να τους δίνει δύναμη, υπομονή και φώτιση στο δύσκολο έργο τους, ενώ με έμφαση σημείωσε «ο καινούργιος χρόνος να είναι για όλους μας και ιδιαίτερα για εσάς, μια χρονιά υγείας εργασίας και κυρίως να αφήσουμε τα μικρά πράγματα που μας χωρίζουν και να δούμε τα μεγάλα που μας ενώνουν». Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Τραγωδία στην Ινδονησία: Πρώτα πέθαναν δυο αστυνομικοί και μετά ρίξαμε τα δακρυγόνα, λένε οι αρχές Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες Ελένη Γκρήγκοβιτς 03.10.2022, 12:54 BEST OF NETWORK 03.10.2022, 12:00 03.10.2022, 08:51 03.10.2022, 11:02 03.10.2022, 08:43 03.10.2022, 08:45 03.10.2022, 10:30

