Επιστολή ελληνοαμερικανών στον Τζο Μπάιντεν: Κυρώσεις στην Τουρκία αν δεν σταματήσει τις προκλήσεις

Επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, για την πρωτόγνωρα εμπρηστική ρητορική που έχει υιοθετήσει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστειλε ο επικεφαλής του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νίκος Λαρυγγάκης. Με δεδομένο ότι αυτή η ρητορική έχει υιοθετηθεί στο υψηλότερο πολιτικά επίπεδο στη γειτονική χωρά και ότι παρατηρείται μια ποιοτική αναβάθμιση των απειλών, ο κ. Λαρυγγάκης εισηγείται την κατηγορηματική καταδίκη των πρόσφατων δηλώσεων του προέδρου Ερντογάν. Όπως μάλιστα υπενθυμίζει στην επιστολή του, ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε στο σημείο να υπονοήσει ότι θα πραγματοποιήσει μια εισβολή στα ελληνικά νησιά. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, σημειώνει ότι «όλες οι εξωφρενικές απειλές από την τουρκική κυβέρνηση πρέπει να καταδικαστούν στο ανώτερο επίπεδο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν ανταποκριθεί, η τουρκική κυβέρνηση θα ενθαρρυνθεί περαιτέρω». Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του AHI εκφράζει τη διαφωνία του με την ανάλυση που εντάσσει τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο το οποίο σχετίζεται με την εκστρατεία για την επανεκλογή του στις επερχόμενες εκλογές στην Τουρκία. Αντιθέτως, ο κ. Λαρρυγάκης υποστηρίζει ότι πίσω από αυτές τις δηλώσεις κρύβονται συγκεκριμένες στρατηγικές επιδιώξεις, οι οποίες έχουν να κάνουν περισσότερο με ένα νεοοθωμανικό όραμα. Όπως μάλιστα επισημαίνεται στην επιστολή, η περιφερειακή παρουσία της Ελλάδα, της Κύπρου και των ΗΠΑ αποτελεί βασικό εμπόδια στην υλοποίηση αυτού του στόχου και ως εκ τούτου το ψαλίδισμα της ελληνικής κυριαρχία στο Αιγαίο αποτελεί μια συνειδητή στρατηγική επιλογή. «Αυτές οι δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν και των μελών της κυβέρνησής του καταδεικνύουν τον σχεδιασμό μια μακροχρόνιας πολιτικής εναντίον της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και αποτελούν σαφή και παρούσα απειλή για την Ελλάδα. Ευρύτερα, οι ισχυρισμοί τους αντικατοπτρίζουν μια ολοένα και πιο διαταραγμένη εμμονή στην ανασυγκρότηση μιας θρησκευτικής, εθνικιστικής και νεοοθωμανικής σφαίρας επιρροής. Ως εκ τούτου, η Τουρκία θεωρεί την περιφερειακή παρουσία των ΗΠΑ, καθώς και την Ελλάδα και την Κύπρο, ως απειλή για τις ηγεμονικές της φιλοδοξίες». Υπό αυτό το πρίσμα, ο Νίκος Λαρυγγάκης προτρέπει τον πρόεδρο Μπάιντεν να καταδικάσει ξεκάθαρα την Τουρκία ως το επιτιθέμενο μέρος και εισηγείται μια σειρά από κινήσεις που θα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα απέναντι στην εκδήλωση της τουρκικής επιθετικότητας. – Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ πρέπει να απαιτήσουν από την Τουρκία να σταματήσει τους εμπρηστικούς ισχυρισμούς της εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. – Σε περίπτωση που η Τουρκία δεν συμμορφωθεί, θα πρέπει να αντιμετωπίσει συντονισμένες πολυμερείς κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. – Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια έμμεση κριτική, η οποία καλεί «όλα τα μέρη» να μειώσουν τις εντάσεις, καθώς κάτι τέτοιο εξισώνει λανθασμένα την Ελλάδα με την Τουρκία. – Οι ανησυχίες αυτές θα πρέπει να εκφραστούν σε προεδρικό επίπεδο και αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης να δηλώσουν ότι θα επανεξεταστεί η πολιτική υποστήριξη που έχουν εκφράσει για την έγκριση της αναβάθμισης των τουρκικών F-16. -- Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Τραγωδία στην Ινδονησία: Πρώτα πέθαναν δυο αστυνομικοί και μετά ρίξαμε τα δακρυγόνα, λένε οι αρχές Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες

