Ευρωπαϊκή Ένωση: Τουρκία και Λιβύη να αποφεύγουν ενέργειες που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, υπενθύμισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 είναι παράνομο και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα «Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα (legal consequences) για τρίτα κράτη» τονίζει σε γραπτή ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο σε συνέχεια των σημερινών ανακοινώσεων για υπογραφή «μνημονίου συνεργασίας» των δύο χωρών και υπογραμμίζει ότι πρέπει να «αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα». Ειδικότερα, ο κ. Στάνο σημειώνει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει τις αναφορές που επισημαίνουν ότι η Τουρκία και η λιβυκή Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες με βάση το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο». «Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι η θέση της σχετικά με αυτό το Μνημόνιο έχει δηλωθεί με σαφήνεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019 και παραμένει αμετάβλητη: Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη» προσθέτει. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο Ειδήσεις σήμερα: Αθήνα για τουρκολιβυκή συμφωνία: Έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα – Ο Δένδιας πάει στην Αίγυπτο Συναγερμός στο ΝΑΤΟ – Το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο Belgorod εγκατέλειψε τη βάση του στην Αρκτική Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Μόνο «θαύμα» θα σώσει τον παπα-Δημήτρη BEST OF NETWORK 03.10.2022, 12:00 03.10.2022, 16:52 03.10.2022, 11:02 03.10.2022, 20:04 03.10.2022, 20:06 03.10.2022, 17:30

