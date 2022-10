Ηλιόπουλος: Επικίνδυνος ο κ. Μητσοτάκης για το κράτος δικαίου, αυτό έχει γίνει αντιληπτό και στις Βρυξέλλες

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για το κράτος δικαίου και αυτό έχει γίνει αντιληπτό και στις Βρυξέλλες», υπογραμμίζει σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος. «Η Επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλε επιστολή στη Europol ζητώντας να χρησιμοποιήσει εκ νέου τις δυνατότητες που διαθέτει προκειμένου να διερευνηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών», σημειώνει και προσθέτει ότι «η PEGA στην επιστολή κάνει λόγο ρητά για απροθυμία της ελληνικής κυβέρνησης να διαλευκάνει την υπόθεση». «Το τι επιδιώκει ο κ. Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρο πλέον τόσο στους πολίτες όσο και στα ευρωπαϊκά όργανα», αναφέρει ο Νάσος Ηλιόπουλος και καταλήγει: «η επιχείρηση συγκάλυψης θα αποτύχει, οι απαντήσεις θα δοθούν». Δείτε το βίντεο: Αναλυτικά, η δήλωση: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για το κράτος δικαίου και αυτό έχει γίνει αντιληπτό και στις Βρυξέλλες. Την ώρα που κλείνει άρον άρον τις εργασίες της Εξεταστικής για να συγκαλύψει το σκάνδαλο και μόλις λίγες μέρες μετά την συνάντηση με την Επίτροπο κ. Γιούροβα, αποκαλύπτεται πως η Επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλε επιστολή στη Europol ζητώντας να χρησιμοποιήσει εκ νέου τις δυνατότητες που διαθέτει προκειμένου να διερευνηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μάλιστα η PEGA στην επιστολή κάνει λόγο ρητά για απροθυμία της ελληνικής κυβέρνησης να διαλευκάνει την υπόθεση. Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή των αποκαλύψεων και ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να γνωρίζει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν τελείωσε. Βέβαια ο ίδιος κάνει τα πάντα για να συγκαλυφθεί προσβάλλοντας διαδικασίες και καταπατώντας νόμους. Όμως το τι επιδιώκει είναι ξεκάθαρο πλέον τόσο στους πολίτες όσο και στα ευρωπαϊκά όργανα. Η επιχείρηση συγκάλυψης θα αποτύχει, οι απαντήσεις θα δοθούν». Ειδήσεις σήμερα: Οικονόμου: Η Αθήνα είναι «ανοιχτή» σε συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στην Πράγα Φρίκη στο κέντρο της Αθήνας: Πατέρας βίαζε την κόρη του επί πέντε χρόνια και ξυλοφόρτωνε τη γυναίκα του Η κοκκινομάλλα αστυνομικός που έπιασε τον «Εσκο» της συμμορίας στην Πολυτεχνειούπολη

