Θεοδωρικάκος: 700 νέοι αστυνομικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία αυτή την εβδομάδα στην Αττική

Για προκλητική και υποκριτική στάση σε ό,τι άφορα την πρόσφατη επιχείρηση της αστυνομίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Δεν μπορεί αυτοί που εξέθρεψαν αύτη την κατάσταση να γίνονται επικριτές σε αυτούς που την ”καθαρίζουν”», τόνισε χαρακτηριστικά. «Υπήρξε ισχυρή ανοχή από πολλούς», υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο υπουργός σχολίασε μάλιστα ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε στην συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν αντέδρασε στο γεγονός ότι οι φοιτητές ήταν σε ένα χώρο μαζί με σεσημασμένους κακοποιούς. Επανέλαβε ότι υπήρξε πλήρης εικόνα από το 2018 για πολύ μεγάλη παραβατικότητα και εγκληματικότητα στην συγκεκριμένη φοιτητική εστία, ενώ πρόσθεσε ότι όταν συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχειά και τα δεδομένα δόθηκε το πράσινο φως από το υπουργείο για την επιχείρηση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι οι πρυτανικές αρχές οφείλουν να θελήσουν την συνδρομή της πανεπιστημιακής αστυνομίας με περιπολίες στους ανοιχτούς χώρους των campus για να αντιμετωπίζεται η εγκληματικότητα. Έκανε γνωστό ότι υπάρχει στον σχεδιασμό οι φοιτητές που θέλουν να μετακινηθούν τις βραδινές ώρες στους χώρους των πανεπιστήμιων, για παράδειγμα να φύγουν όταν τελειώνει το μάθημα, να μπορούν με μια εφαρμογή στο κινητό τους να επικοινωνούν με τους επικεφαλής της πανεπιστημιακής αστυνομίας για να τους συνοδεύουν. Ανακοινώσε ακόμη ότι 700 νέοι αστυνομικοί θα αναλάβουν αύτη την εβδομάδα υπηρεσία στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής οπού βρίσκεται το 70% της εγκληματικότητα της χώρας. Ανέφερε ότι τις επόμενες 15 ημέρες θα γίνουν ανακοινώσεις για το κατά πόσο θα αυξηθούν οι νυχτερινές περιπολίες με αυτοκίνητα. «Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε σ’ αυτό το Υπουργείο είπα ότι ο στόχος είναι να ενισχύσουμε την παρουσία της αστυνομίας δίπλα στους πολίτες. Το Σάββατο ορκίστηκαν 708 νέοι αστυνομικοί και το σύνολο τους αυτή τη βδομάδα θα αναλάβει υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο της ΓΑΔΑ. Για ποιο λόγο; Διότι εδώ βρίσκεται το 70% της εγκληματικότητας στη χώρα, ενώ εδώ μόλις το 1/3 από τους 56000 αστυνομικούς. Θα ενδυναμωθεί ο αριθμός των αστυνομικών που περιπολεί εκεί έξω. Στις επόμενες 15 ημέρες, θα γίνουν ανακοινώσεις για το πόσο θα αυξηθούν και οι νυχτερινές περιπολίες οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία αποδίδουν στη μάχη κατά της εγκληματικότητας» είπε σχετικά. Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Τραγωδία στην Ινδονησία: Πρώτα πέθαναν δυο αστυνομικοί και μετά ρίξαμε τα δακρυγόνα, λένε οι αρχές Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες 03.10.2022, 09:38 UPD: 03.10.2022, 11:18 2 ΣΧΟΛΙΑ

