Κατρούγκαλος για ελληνοτουρκικά: Κανένα κόστος για την Τουρκία από την επιθετικότητά της Το σχόλιο του Τομεάρχη Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη στάση Ευρωπαίων εταίρων και Συμμάχων απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε με αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Κατρούγκαλος, αναφορικά με τη στάση Ευρωπαίων εταίρων και Συμμάχων απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. «Για να καταλάβουμε: Η Ελλάδα έδωσε στις ΗΠΑ 6 στρατιωτικές εγκαταστάσεις επ’ αόριστον και είναι η 4η χώρα στην ΕΕ σε αποστολή όπλων στην Ουκρανία . Αλλά είναι επιτυχία που οι ΗΠΑ μετέφεραν σε Τουρκία “τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση τυχόν διαφωνιών”» σχολίασε ο κ. Κατρούγκαλος με φόντο τη συνάντηση μεταξύ του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν και του Συμβούλου του Τούρκου Προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν. «Κι η άλλη μεγάλη επιτυχία της διπλωματίας του κ. Μητσοτάκη: μετά από 7 δις εξοπλιστικά και την ελληνογαλλική συμφωνία, η Τουρκία προσκαλείται χωρίς όρους στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πρότεινε ο Πρόεδρος Μακρόν» περιέγραψε ο κ. Κατρούγκαλος, καταλήγοντας πως «κανένα κόστος δεν εισπράττει για την επιθετικότητά της». Αναλυτικά, οι αναρτήσεις: Για να καταλάβουμε: Η Ελλάδα έδωσε στις ΗΠΑ 6 στρατιωτικές εγκαταστάσεις επ’αόριστον κ είναι η 4η χώρα στην ΕΕ σε αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Αλλά είναι επιτυχία που οι ΗΠΑ μετέφεραν σε Τουρκία “τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση τυχόν διαφωνιών”.1/2— George Katrougalos (@gkatr) October 3, 2022 Κ η άλλη μεγάλη επιτυχία της διπλωματίας του κ. Μητσοτάκη:μετά από 7 δις εξοπλιστικά κ την ελληνογαλλική συμφωνία, η Τουρκία προσκαλείται χωρίς όρους στην Σύνοδο της Ευρωπ. Πολιτικής Κοινότητας που πρότεινε ο Πρ. Μακρόν. Κανένα κόστος δεν εισπράττει για την επιθετικότητα της.2/2— George Katrougalos (@gkatr) October 3, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Τραγωδία στην Ινδονησία: Πρώτα πέθαναν δυο αστυνομικοί και μετά ρίξαμε τα δακρυγόνα, λένε οι αρχές Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες Best of Network 03.10.2022, 15:30 03.10.2022, 16:52 03.10.2022, 11:02 03.10.2022, 16:22 03.10.2022, 16:23 03.10.2022, 16:00

