Νίκος Δένδιας: Λιβύη και Αν. Μεσόγειος στο επίκεντρο της συνάντησής του με τον Γάλλο πρέσβη H ανάρτηση του Έλληνα ΥΠΕΞ για τη συνάντηση με τον Πατρίκ Μεζονάβ Συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας, Πατρίκ Μεζονάβ, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σχετικά με εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Η ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών:

