Ξέφυγε ο Τσελίκ: Προς όφελος της Ελλάδας να απαγορεύσει για ένα εξάμηνο να μιλά ο Δένδιας

Σε άνευ προηγουμένου παραλήρημα προχώρησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Ομέρ Τσελίκ, που έθεσε στο στόχαστρό του τόσο την Ελλάδα όσο και προσωπικά τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. «Αν η Ελλάδα επιβάλλει απαγόρευση ομιλίας για έξι μήνες ή για έναν χρόνο στον Δένδια, αυτό θα εξυπηρετήσει τη μείωση της έντασης» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, που κατηγόρησε τον Έλληνα υπουργό για συνεχή άσκηση «πολεμοκαπηλείας» και «εμπόριο έντασης». Ο Τσελίκ σημείωσε στο ίδιο προκλητικό μοτίβο ότι «ένας από τους παράγοντες της κρίσης είναι αυτές οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών», και ισχυρίστηκε ότι όταν η τουρκική πλευρά θέτει στο τραπέζι τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, ανέφερε ότι «οι υπουργοί στην Ευρώπη και οι ακόμα ανώτεροι αξιωματούχοι, λένε πως οι δηλώσεις αυτού του ατόμου είναι περιθωριακές». Συνεχίζοντας το παραλήρημά του, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν είπε ότι Έλληνες πολιτικοί, στους οποίους έχουν γίνει παράπονα, απαντούν στους Τούρκους συνομιλητές του: «Τον Δένδια μην το παίρνετε πολύ στα σοβαρά, Γιατί όλα αυτά τα λέει λόγω της απληστίας του προς την εσωτερική πολιτική». «Ανοιχτά το λένε πως αυτά τα κάνει για να χειραγώγηση την εσωτερική πολιτική και για να προβληθεί ο ίδιος σε αυτήν», πρόσθεσε. «Μέσα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτός που χρησιμοποιεί την πλέον ακραία και επιθετική ρητορική και αυτός που προσπαθεί να ανατρέψει κάθε είδους διαπραγμάτευση είναι ακριβώς αυτό το άτομο», είπε για τον κ. Δένδια, προσθέτοντας ότι «ακόμη κι όταν ήρθε στην Τουρκία και όταν έδωσε συνέντευξη τύπου, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου φάνηκε πως ήρθε για να προκαλέσει καυγά και όλοι αντιλήφθηκαν ότι ήρθε για να μιλήσει όχι εξ ονόματος της διπλωματίας αλλά θέλοντας να ικανοποιήσει τους περιθωριακούς κύκλους στην Ελλάδα». Κατηγορεί την Ελλάδα ότι «απειλεί την Τουρκία» Σε μία άκρως ανθελληνική ομιλία, ο Τσελίκ κατηγορεί την Ελλάδα ότι με τη στήριξη των συμμάχων της «απειλεί την Τουρκία, παρενοχλεί την Τουρκία και την χρησιμοποιεί (σ.σ. τη στήριξη) για να παραβιάσει τα δικαιώματα της Τουρκίας». Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε όσους στηρίζουν την Ελλάδα «να πάρουν την απαραίτητη θέση απέναντι στην απειλητική συμπεριφορά της Αθήνας». Ο Ομέρ Τσελίκ έφτασε σε σημείο να υποστηρίξει ότι η «απερίσκεπτη στήριξη σε όπλα προς την Ελλάδα και προς την νότια Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή επιθετική και μαξιμαλιστική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας με τις παρενοχλήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ξεκάθαρο πως δεν θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα ούτε για την ειρήνη της περιοχής ούτε για το ΝΑΤΟ». Σύμφωνα με τον Τσελίκ, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «απειλεί την Τουρκία» παραθέτοντας τους συμμάχους της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Επίθεση για τα νησιά και fake news για το μεταναστευτικό Ο Ομέρ Τσελίκ επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών. «Όταν εμείς ρωτάμε “γιατί εξοπλίζετε συνεχώς τα νησιά;”, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Υπουργός Εξωτερικών λένε ότι είναι ενάντια στην Τουρκία». Επίσης, ανέφερε ότι «όπως έχουν καταγραφεί στην ιστορία οι σφαγές και αγριότητες που έκαναν στην Ανατολία κατά τον απελευθερωτικό μας πόλεμο, κατά τον ίδιο τρόπο περνάνε σήμερα στην ιστορία και οι σφαγές που κάνουν σήμερα στο Αιγαίο, σκοτώνοντας εκείνα τα μικρά παιδιά και τρυπώντας τις βάρκες τους». Ειδήσεις σήμερα: «Αυτά τα πράγματα είναι αναξιόπιστα» – Ο Κάρολος τα έβαλε ξανά με τα στιλό, δείτε βίντεο Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Μόνο «θαύμα» θα σώσει τον παπα-Δημήτρη Η Κιμ Καρντάσιαν θέτει… αυστηρούς κανόνες για τους επιβάτες του ιδιωτικού της τζετ

