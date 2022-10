Οικονόμου: Η Αθήνα είναι «ανοιχτή» σε συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στην Πράγα «Αν ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώξει συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η ελληνική πλευρά θα ανταποκριθεί θετικά» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Η κυβέρνηση αξιοποιεί τον χρόνο για να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών την ώρα που η αντιπολίτευση τον σπαταλά ανωφελώς, είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων τη Δετυτέρα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο οικονομικό κλίμα τονίζοντας ότι βελτιώθηκε τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δείτε την ενημέρωση «Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα γρήγορα και αποφασιστικά, με απόλυτη συναίσθηση των δυσκολιών» σχολίασε. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε εκτενώς στη συνάντηση του πρωθυπουργού με την αντιπρόεδρο της Κομισιόν και τις λοιπές επαφές που είχε η Ευρωπαία αξιωματούχος στη χώρα μας Ο κ. Οικονόμου ρωτήθηκε για πιθανή συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη στην Πράγα και απάντησε: “Αν ο Τούρκος Πρόεδρος ο οποίος είναι αυτός που έχει δυναμιτίσει το κλίμα, επιδιώξει συνάντηση η ελληνική πλευρά θα το αξιολογήσει και θα ανταποκριθεί θετικά”. Ερωτηθείς για την ατζέντα που θα είχε μια τέτοια συνάντηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως είναι πολύ πρόωρο να πούμε οτιδήποτε. Επανέλαβε επίσης πως αν υπάρξει πρόθεση για τέτοια συνάντηση η ελληνική πλευρά θα την αξιολογήσει με θετική διάθεση σημειώνοντας πως είναι γνωστές οι κόκκινες γραμμές και η αποδόμηση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ανέφερε επιπλέον ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός πάντοτε ενημερώνει με υπευθυνότητα συμμάχους και ομολόγους για το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας “η οποία έχει αποκτήσει πλέον εξωφρενικά χαρακτηριστικά”. Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της, τους συμμάχους στο πλευρό της και επαρκέστατη αποτρεπτική ισχύ. Σχετικά με τη συνάντηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ με τον κ. Καλίν στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε πως παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και είμαστε σε εγρήγορση. “Αυτό που κρατάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πως γνωρίζουμε τις δημόσιες παρεμβάσεις αμερικανών αξιωματούχων για την προκλητική στάση της Τουρκίας, για τη αδιαπραγμάτευτη κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κογκρέσο”, συνέχισε. “Θεωρούμε αυτονόητο ότι και οι σύμμαχοί μας και οι μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη και όλος ο κόσμος που σέβεται το διεθνές δίκαιο, στέκονται απέναντι σε οτιδήποτε έχει αναθεωρητική διάσταση και πρόκληση”, πρόσθεσε. Τι είπε για τα ενεργειακά, τις παρακολουθήσεις και την πανεπιστημιακή αστυνομία Ο κ. Οικονόμου δήλωσε ότι είναι σίγουρο πως το ενεργειακό ζήτημα θα συζητηθεί στην Πράγα και είπε πως ο Πρωθυπουργός θα αφιερώσει μεγάλο χρόνο για την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών από την Κομισιόν. Σημείωσε πως είναι γνωστές οι θέσεις της ελληνικής πλευράς ότι είναι ορόσημο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες και πως είναι επιτακτική ανάγκη εκεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες και μέτρα. “Η κυβέρνηση είναι επισπεύδουσα στην κατεύθυνση αυτή”, συμπλήρωσε. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο έρευνας από την europol για την υπόθεση των κακόβουλων λογισμικών, απάντησε πως όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ευρώπη πρέπει να συνεργαστούν και οι ελληνικές αρχές κινούνται στην κατεύθυνση. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν προμηθευτεί και δεν χρησιμοποιούν αυτά τα λογισμικά. “Καλοδεχούμενη κάθε πρωτοβουλία”, υπογράμμισε. Μετά από σχετική ερώτηση ο κ. Οικονόμου δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός στους Sunday Times επανέλαβε αυτά που έχει πει από την πρώτη στιγμή για το θέμα της νόμιμης επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη. Ερωτηθείς για την έρευνα που αφορά τα παράνομα λογισμικά είπε ότι έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, η δικαιοσύνη έχει κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση και στην πορεία της, ανάλογα και με τα ευρήματα, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση. Σε ερώτηση αν προϋπήρξε δίαυλος με το ΠΑΣΟΚ για πιθανή συνεργασία, απάντησε πως τίποτα δεν προϋπήρξε και τόνισε πως “εμείς πιστεύουμε στις ισχυρές, αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αυτές θα επιδιώξουμε, ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση χωρίς κομματικές παρωπίδες στην οπτική της”. Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του προέδρου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ότι θα υπάρξει δελτίο ρεύματος, διακοπές και μπλακ άουτ, ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως δεν βρισκόμαστε εκεί. “Έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να μην υπάρξουν διακοπές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουμε κάνει ό,τι είναι εφικτό και δυνατόν για να μην αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλα προβλήματα”, τόνισε. Για την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι ενώ υπήρχαν έγγραφες καταγγελίες για την κατάσταση στην Πολυτεχνειούπολη, η αστυνομία δεν είχε παρέμβει, ο κ. Οικονόμου απάντησε πως το θέμα έχει απαντηθεί σε όλη του τη διάσταση από το αρμόδιο υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είπε επίσης ότι αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι πως εξαιτίας του νέου θεσμικού πλαισίου από το 2019 έχει καταστεί εφικτή η αντιμετώπιση των εστιών ανομίας στα πανεπιστήμια. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στο νόμο για το άσυλο, στην πανεπιστημιακή αστυνομία και τα σχέδια ασφαλείας υπογραμμίζοντας πως οι χώροι στα πανεπιστήμια δεν είναι για βαριοπούλες, στειλιάρια και κλοπιμαία. Είπε επίσης ότι δεν είναι αλήθεια πως πάντοτε επιτρεπόταν η είσοδος της αστυνομίας και πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως δεν χειρίζεται το ζήτημα με όρους επικοινωνίας και εντυπωσιασμού. “Αντιμετωπίζουμε τις εστίες ανομίας με προσεκτικά βήματα. Δεν έχουν δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια συμμορίες και φαινόμενα καταλήψεων”, τόνισε. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης στο -: Η Ευρώπη μπορεί να πολεμήσει τον Πούτιν με πλαφόν στην τιμή του αερίου Ο 56χρονος στην Καβάλα ήταν κακότροπος και έβριζε μονίμως – Ζητούσε χρήματα από κληρονομιά της 31χρονης για να αγοράσει κατσίκια Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Best of Network 03.10.2022, 15:30 03.10.2022, 13:42 03.10.2022, 11:02 03.10.2022, 16:22 03.10.2022, 16:23 03.10.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )