Οικονόμου: Η ανεργία τον Αύγουστο περιορίστηκε στο 12,2% Η σύγκριση του κυβερνητικού εκπροσώπου με τα ποσοστά ανεργίας που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Με σχέδιο η ανεργία τον Αύγουστο περιορίστηκε στο 12,2% έναντι 13,7% τον Αύγουστο του 2021 & 17,4%, που την άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Οικονόμου. Και επισημαίνει: «Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.105.420 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 46.812 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021». #Με_σχέδιο η ανεργία τον Αύγουστο περιορίστηκε στο 12,2% έναντι 13,7% τον Αύγουστο του 2021 & 17,4%, που την άφησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.105.420 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 46.812 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021. @K_Hatzidakis— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) October 3, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Τραγωδία στην Ινδονησία: Πρώτα πέθαναν δυο αστυνομικοί και μετά ρίξαμε τα δακρυγόνα, λένε οι αρχές Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα Best of Network 03.10.2022, 09:30 03.10.2022, 08:50 27.09.2022, 10:25 03.10.2022, 08:43 03.10.2022, 08:45 02.10.2022, 15:30

