Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής επιστρέφει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Το ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Ελένη Γκρήγκοβιτς 03.10.2022, 14:12 Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας, γνωστοποιεί την επιστροφή του Παναγιώτη Κουρουμπλή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2021, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε διαγράψει τον βουλευτή επειδή είχε κάνει κάποιες ακραίες αναφορές εντός της βουλής υποστηρίζοντας ότι με την πολιτική της κυβέρνησης «δολοφονήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι» κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με αφορμή την επιστημονική μελέτη των καθηγητών Τσιόδρα – Λύτρα. Οι σχέσεις των δύο πλευρών είχαν αποκατασταθεί τον τελευταίο καιρό, με τον πρώην υπουργό να δίνει συχνά το «παρών» στις κομματικές εργασίες του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας άριστες σχέσεις. Μάλιστα, στο φετινό συνέδριο είχε ιδιαίτερη θερμή υποδοχή από συναδέλφους του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοινώνει απλώς την επανένταξη του κ. Κουρουμπλή χωρίς να εξηγεί κάτι περαιτέρω. Ειδήσεις σήμερα: Οικονόμου: Η Αθήνα είναι «ανοιχτή» σε συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στην Πράγα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ»: Παράταση ως τέλη Οκτωβρίου για εξαργύρωση voucher εκπαιδευτικών Νέες εμπρηστικές δηλώσεις Ακάρ – «Ψεύτες και μυθομανείς οι Έλληνες πολιτικοί, τους εύχομαι περαστικά» Ελένη Γκρήγκοβιτς 03.10.2022, 14:12 BEST OF NETWORK 03.10.2022, 12:00 03.10.2022, 13:42 03.10.2022, 11:02 03.10.2022, 08:43 03.10.2022, 08:45 03.10.2022, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )