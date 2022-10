Σειρά ερωτημάτων για την υπόθεση των προσφύγων στη Φολέγανδρο θέτουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτήματα προς τα αρμόδια υπουργεία για την υπόθεση των μεταναστών-προσφύγων που βρέθηκαν την περασμένη Τετάρτη στη Φολέγανδρο, απευθύνουν με κοινή δήλωση τους ο τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος. Αναφέρουν ότι την Τετάρτη 28η Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν στο Καραβοστάση, στο Κάτεργο και άλλες παραλίες της Φολεγάνδρου μετανάστες – πρόσφυγες που κατάφεραν να προσεγγίσουν τις ακτές. «Κατά δήλωση του λιμενικού σταθμού του νησιού, όσο και μετέπειτα του Λιμεναρχείου Ίου όπου μεταφέρθηκαν αργά τη νύχτα, πρόκειται για 37 άτομα αφγανικής εθνικότητας, που είχαν προορισμό την Ιταλία, αλλά κατά κάποιο τρόπο βρέθηκαν στη Φολέγανδρο», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κ. κ. Ψυχογιός και Συρμαλένιος σημειώνουν πως, κατά δήλωση των λιμενικών αρχών με τις οποίες επικοινώνησαν, σε ό,τι αφορά τους 37 που περισυνελέγησαν, ακολουθήθηκαν μέχρι τώρα οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προωθήθηκαν προς τον Πειραιά για τα περαιτέρω. Υπήρξε «στήριξη τόσο των δύο δήμων, Φολεγάνδρου και Ίου, όσο και σημαντικής μερίδας των πολιτών, αλλά και η στάση των τοπικών αρχών κινήθηκε καθολικά στο επίπεδο της ανθρωπιστικής στήριξης και της παροχής σε είδη πρώτης ανάγκης», προσθέτουν. Οι κ.κ. Ψυχογιός και Συρμαλένιος υπογραμμίζουν πως «το ζήτημα που τίθεται τώρα είναι η πιστή τήρηση της νομιμότητας με βάση το εθνικό και το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά τους διασωθέντες, το άλλο όμως ζήτημα είναι τα εύλογα και σοβαρά ερωτήματα για την τύχη των περίπου 60 ακόμη ανθρώπων που σύμφωνα με δημοσιεύματα επέβαιναν στο πλοιάριο, μεταξύ τους και πολλών παιδιών, για τους οποίους δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την τύχη τους». Θέτουν τα εξής «εύλογα ερωτήματα»: «Θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και το διεθνές δίκαιο για τους συγκεκριμένους μετανάστες – πρόσφυγες; Θα τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης ασύλου; Ποια είναι η τύχη των υπόλοιπων 60, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, για τους οποίους υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή; Γιατί το θέμα αποσιωπάται από τις αρμόδιες αρχές;» Αναφέρουν ότι σε αυτά τα ερωτήματα δεν δόθηκε καμία απάντηση έως σήμερα και πως στα ερωτήματα αυτά «τα αρμόδια υπουργεία οφείλουν χωρίς περιστροφές σαφείς απαντήσεις, διότι η απαρέγκλιτη τήρηση του διεθνούς δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι υποχρέωση της χώρας». -- Ειδήσεις σήμερα: Νίκος Δένδιας: «Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με βάση το Διεθνές δίκαιο, αλλά και για όλα τα ενδεχόμενα» Ιράν: «Πνίγει στο αίμα» τις διαδηλώσεις το καθεστώς – Τουλάχιστον 92 οι νεκροί – Δείτε βίντεο Διπλό έγκλημα στην Καβάλα: «40 χρόνια ιατροδικαστής, σπάνια έχω δει να σκοτώσουν εν ψυχρώ 11 μηνών μωρό»

